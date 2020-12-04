Появились подробности о недорогом Samsung Galaxy Z Fold Lite, а также Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3

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04.12.2020, 12:36, Разное

В следующем году южнокорейская компания Samsung намерена выпустить очередное поколение своей линейки Galaxy Z. Подробности о Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3, а также недорогом Galaxy Z Fold Lite появились в Сети.
Вся серия в 2021 году расширится и составит три гаджета. Кроме Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, на рынке появится также Galaxy Z Fold Lite с невысоким ценником. Согласно источникам, именно выпуском Fold Lite Samsung откроет следующий год, вероятно, во время конференции Galaxy Unpacked. Смартфон получит 7-дюймовый гибкий дисплей, причем он будет выполнен не из ультратонкого стекла UTG, материалом для создания экрана станет бесцветная CPI (полиимидная пленка). Диагональ внешнего дисплея аппарата составит 4 дюйма.

Модель Z Flip 3 стоит ожидать не ранее третьего квартала 2021 года, его оснастят 6,7-дюймовым экраном с защитой из UTG. В нем внешний дисплей будет 3-дюймовым, тогда как в оригинальном Galaxy Z Flip его размер – 1,1 дюйма. Наиболее поздним станет срок выхода 7-дюймовой модификации Z Fold 3, ее дисплей, в отличие от предыдущих аппаратов, покроют ультратонким стеклом. Кроме внешней 4-дюймовой матрицы, в девайсе могут также реализовать подэкранный датчик фронтальной камеры. Кроме того, по данным инсайдеров, в новинке ожидается поддержка работы со стилусом S Pen.

Сведений о стоимости, установленных в девайсах процессорах и других данных о грядущих новинках южнокорейской корпорации пока нет. Возможно, более детальные данные производитель рассекретит ближе к выходу моделей на рынок.



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