Ивлеева эмоционально отреагировала на слухи о разводе с Элджеем

04.12.2020, 12:36, Разное

Популярная российская ведущая и блогер Настя Ивлеева впервые прокомментировала информацию о ее разводе с рэером Элджеем. Фанатов взволновала публикация, которая появилась на странице звезды проекта «Орла и Решки» в Twitter. На самом деле, никакого аккаунта в данной соцсети у нее нет.

Ивлеева якобы обратилась к мужу Алексею Узенюку, который выступает под псевдонимом Элджей. Она заявила, что не ожидала от него такого поступка. После прочтения данного сообщения в Twitter многие подумали, что рэпер изменил своей супруге.

В разделе «Истории» в социальной сети Instagram Ивлеева заявила, что у нее нет аккаунта в Twitter. Она предупредила, что кто-то из недоброжелателей распространяет недостоверную информацию о ее личной жизни, при этом используются формулировки «неокрепшего школьника».

Ивлеева призвала верить только тем сведениям, которые появляются на ее официальных аккаунтах. В то же время она пообещала найти тех, кто распространяет непроверенную информацию.

Напомним, что Настя Ивлеева и рэпер Элджей поженились в прошлом году. Церемония бракосочетания была весьма скромной. В меловый месяц влюбленная пара отправилась на Сицилию.