Май Абрикосов хочет стать «громоотводом» Андрея Малахова в «Прямом эфире»

04.12.2020, 12:36, Разное

Бывший участник проекта «Дом-2» Май Абрикосов изъявил желание стать «громоотводом» Андрея Малахова в программе «Прямой эфир» в качестве его соведущего. На своей странице в Instagram он даже перечислил сюжеты, которые могут лечь в основу сценария для следующих эпизодов.

Так, Май Абрикосов напомнил о закрытии шоу, ведущей которого являлась Елена Малышева, также он высмеял расследование Тимура Еремеева и упомянул о Виктории Боне, рассказавшей о том, почему она разошлась с миллиардером Алексом Смерфитом. Тем самым бывший участник шоу «Дом-2» продемонстрировал, что он умеет искать сплетни.

По словам Майя Абрикосова, он не целится на место Андрея Малахова, а всего лишь хочет стать его соведущим или «громоотводом». Часто в «Прямом эфире» Малахову приходится выслушивать претензии зрителей или участников шоу, именно этим готов заняться Абрикосов. Также экс-звезда «Дома-2» хочет стать соседом Малахова, проживающим в квартире с видом на Храм Спасителя.