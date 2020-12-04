Многочасовое использование смартфона не ухудшает психическое здоровье – исследование

04.12.2020, 12:34, Разное



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Группа исследователей из Великобритании провела исследование с целью выяснить, действительно ли многочасовой скроллинг соцсетей и просмотр видеороликов со смартфона повысить уровень тревоги или депрессии.

В исследовании приняли участие 199 пользователей iPhone и 46 пользователями Android. В течение недели ученые измеряли время, проведенное со смартфонами, а также с помощью клинических шкал анализировали симптомы тревоги и депрессии у добровольцев.

Результаты показали, что время, проведенное со смартфоном, никак не влияет на психическое здоровья. Более того, участники, которые превысили клинические пороговые значения тревожности и депрессивного расстройства пользовались мобильными телефонами не чаще тех, кто не имеет признаков психических расстройств.

Но при этом исследование выявило довольно высокий уровень беспокойства у добровольцев по поводу того, что они слишком увлечены гаджетами. По мнению авторов, это беспокойство могло значительно усилиться во время пандемии, когда мобильные технологии стали заняли еще более значительное в жизни людей, чем раньше.

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«Наши результаты дополняют больше количество исследований, показывающих, что сокращение проведенного со смартфоном времени не сделает людей более счастливыми», – сообщили ученые, отметив, что продвижение идеи «цифрового детокса» не имеет никакого смысла. Гораздо важнее объяснять людям, что их психика никак не пострадает от увлечения гаджетами.

Ранее американские ученые провели метаанализ почти 5,6 тысяч исследований из разных стран, где оценивалась взаимосвязь проведенного времени с гаджетами у детей и подростков с их академической успеваемостью. Измерения экранного времени включали время или частоту использования компьютера, мобильного телефона, телевидения и видеоигр. Результаты показали, что временной фактор никак не влияет на школьные оценки, гораздо важнее вовлеченность ребенка в учебу. Но при этом пассивный просмотр телевидения (когда телевизор работает в фоновом режиме поблизости) связан с ухудшением оценок в школе, а также лингвистических и математических способностей.