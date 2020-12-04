Скандалы: Война Хотина

04.12.2020, 12:26, Разное

Как экс-участник списка Forbes борется с государством и договаривается с банками

Уже полтора года Алексей Хотин находится под следствием. Его и бывших топ-менеджеров банка «Югра» обвиняют в растрате почти 290 млрд рублей. Сегодня Хотин тратит немало сил на то, чтобы договориться с банками-кредиторами, а параллельно отбивается от претензий вкладчиков, налоговиков и Агентства по страхованию вкладов. Насколько ему это удается и что происходит с бизнесом некогда одного из самых таинственных предпринимателей России?

Высокий хорошо одетый мужчина с тяжелым взглядом и кровоподтеком над правой бровью шел по пустынному коридору в сопровождении бойца ФСБ в полном обмундировании, но почти на голову ниже. Эти кадры, снятые в апреле 2019 года в здании Следственного комитета, — первое публичное появление бизнесмена Алексея Хотина, экс-участника списка Forbes и бывшего владельца банка «Югра». Уже полтора года Хотин находится под следствием — его и бывших топ-менеджеров «Югры» обвиняют в растрате почти 290 млрд рублей. Недавно суд отправил Хотина под домашний арест. В его случае это не послабление — до этого бизнесмену нужно было находиться дома только ночью.

Даже после краха «Югры» Хотин остается владельцем недвижимости и нефтегазовых активов на миллиарды долларов: в начале 2020 года Forbes оценивал их стоимость в $5,4 млрд. Но из-за высоких долгов и риска потерять часть бизнеса в рейтинге Forbes фамилии Хотина больше нет. Покровителями Хотина, известного жесткими методами ведения бизнеса, не раз называли представителей силовых структур, в том числе экс-главу МВД Бориса Грызлова. А отзыв лицензии у «Югры» пыталась оспорить Генеральная прокуратура. Но это не спасло банк от банкротства, а Хотина — от уголовного дела.

Получить комментарии Хотина для этой статьи не удалось. Его адвокат Игорь Мардиросов сообщил, что не может передать подзащитному вопросы Forbes, поскольку это противоречит правилам домашнего ареста.

Борьба за доверенности

На одном из судебных заседаний Алексея Хотина буквально прижала к стене группа женщин — бывших вкладчиц «Югры». Бизнесмена обвиняли в том, что он ограбил пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных людей. «Вы, наверно, немного неправильно трактуете», — возражал бизнесмен, теребя в руках латексные перчатки, но не теряя самообладания. Собравшимся Хотин объяснял: его юристы предложили рабочий механизм выплат, но из-за блокировки счетов его компаний по иску Агентства страхования вкладов (АСВ) возможности рассчитаться с бывшими вкладчиками нет.

Видеозапись беседы выложена в одной из групп «ВКонтакте», посвященной вкладчикам-превышенцам «Югры» — тем, чьи депозиты в банке превышали 1,4 млн рублей, возмещение которых гарантировано государством. На момент отзыва лицензии у банка таких вкладчиков было около 35 000, сумма их требований без учета страхового возмещения составляла порядка 16 млрд рублей. Участники группы регулярно устраивают одиночные пикеты с требованием вернуть им деньги и могут, например, повесить фотографию с подписью «Хотин — вор» на дверь его квартиры в ЖК «Онегин» на Малой Полянке.

Координирует акции и ведет группу бывший следователь из Екатеринбурга Николай Николаев. В «Югре» у него был вклад более чем на 5 млн рублей. После отзыва лицензии Николаев, как он сам говорит, почти полтора года работал на Хотина — собирал доверенности у вкладчиков и получал деньги за PR-сопровождение, например, выступал на круглых столах, где критиковал действия Центробанка. «Сумму превышения мне фактически выплатили», — признает Николаев в разговоре с Forbes. С Хотиным он не общался, а с его представителями встречался в одном из номеров принадлежащей бизнесмену гостиницы Four Seasons напротив Кремля. На встречи приходил, например, бывший глава «Югры» Алексей Нефедов (также обвиняется в растрате и находится под домашним арестом) в сопровождении пиарщиков и политтехнологов.

Отношения между Николаевым и командой «Югры» испортились в марте 2020 года. «Погружаясь в процесс, я понимал, что меня воспринимают как орудие в достижении своих корыстных интересов, — объясняет Николаев. — Они ошибались, я ведом более альтруистическими материями». В группе «ВКонтакте» Николаев писал, что его заставляли переоформить собранные доверенности на другого человека — так Хотин якобы хотел провести своих людей в комитет кредиторов «Югры» и повлиять на заключение мировых договоров с рядом заемщиков банка на невыгодных для вкладчиков условиях. Свои доверенности Николаев сдал в АСВ. После разлада с командой «Югры» он стал свидетелем по уголовному делу (подробности Николаев не разглашает), его почта и телефон подверглись спам-атаке. Весной 2019 года представители Хотина называли рассказы Николаева о работе на Хотина «параноидальным бредом».

«Хотин — беспредельщик с точки зрения методов работы, того, как он строил свой бизнес и пытался контролировать комитет кредиторов», — утверждает сегодня Николаев, призывает «гнобить» бизнесмена на судебных заседаниях и недоумевает, почему тот не сидит в СИЗО. Летом 2019 года Николаев вошел в комитет кредиторов «Югры».

Наследие «Югры»

Пока вкладчики устраивают пикеты под окнами Хотина, АСВ ведет наступление на бизнесмена в арбитражных судах. Но процесс грозит затянуться. Весной представители агентства утверждали, что 98% всего кредитного портфеля «Югры» приходилось на компании, связанные с Хотиным, которые после отзыва лицензии начали ликвидироваться. На сегодняшний день АСВ подало в суд почти 700 исков на 1,1 трлн рублей, из них 219 млрд рублей агентство хочет взыскать с Хотина и бывших топ-менеджеров банка. Уже удовлетворено в полном объеме 340 исков на сумму 484,7 млрд рублей, возбуждено 449 исполнительных производств на общую сумму 132,3 млрд рублей, рассказали Forbes в агентстве. Но выплаты вкладчикам-превышенцам пока лишь слегка превышают 4% от суммы требований.

Деньги выплачивал и Хотин — через компанию «Комплексные инвестиции», которая выкупала у вкладчиков права требования по договорам цессии. Но в механизм выплат была заложена хитрость, утверждает Николаев: выплаты были растянуты на срок до 3,5 лет, причем первые одиннадцать месяцев платежи были очень маленькими. Весной 2020 года выплаты прекратились — сначала из-за введенного в стране карантина, а затем счета «Комплексных инвестиций» были заблокированы по иску АСВ о банкротстве «Югры». В итоге компания выплатила только 820 млн рублей. Около 200 млн из них пришлось на 13 000 вкладчиков, у которых «Комплексные инвестиции» выкупили долги, не превышавшие 50 000 рублей. «Интересно получается: мы знаем, что Хотин платит банкам, в которых имеет кредиты, платит свои адвокатам и двум сотням юристов, но не может найти способ выплатить деньги вкладчикам», — негодует Николаев.

По данным АСВ, конкурсная масса «Югры» составляет 9,2 млрд рублей. На 60% это денежные средства на счетах, в том числе депонированные в ЦБ. Впрочем, у банка есть и залоги на 45,6 млрд рублей (при объеме требований свыше 185 млрд рублей). Пример таких залогов можно найти в письме АСВ в ФСБ накануне возбуждения уголовного дела против Хотина. Письмо цитировали «Ведомости». С декабря 2016 года по март 2017-го «Югра» выдала нескольким компаниям кредиты на 7,83 млрд рублей. В обмен компании предоставили залоги, среди которых было нефтяное оборудование и помещения в бизнес-центрах Хотина — «Михайловский», «Китай-город» и «Красный богатырь» (он также был заложен по кредиту в Сбербанке). Полученные деньги затем оказались на счету нефтяной компании «Каюм Нефть», входящей в группу Exilon Energy, акционером которой является Хотин. Эти операции легли в основу одного из двух уголовных дел в отношении бизнесмена. Со временем сумма растраты по нему выросла с 7,5 млрд рублей до 23 млрд рублей, писал «Коммерсант» и подтвердил Forbes Николаев. Второе дело еще расследуется, по нему сумма растраты сейчас составляет примерно 270 млрд рублей.

Структуры Хотина перед крахом «Югры» передавали банку и другую недвижимость, писали «Ведомости», например, в бизнес-центрах «АСВ», IQ-квартал и «Очаково». Но после отзыва лицензии выявились проблемы — документы о передаче недвижимости были оформлены с ошибками, Росреестр отказывался переводить ее в собственность банка, сетовало АСВ в одном из отчетов. Судя по открытым данным АСВ, из всей московской недвижимости Хотина в распоряжении конкурсного управляющего «Югры» — только два небольших бизнес-центра на Садовнической набережной. Торги по ним должны пройти до конца года, начальная оценка — около 600 млн рублей.

В конце ноября Николаев впервые встретился с Хотиным — в сопровождении сотрудников Следственного комитета он пришел на встречу с вкладчиками «Югры». Бизнесмен говорил, что продолжает искать компанию, которая может продолжить выплаты, пересказывает содержание встречи Николаев.

Нефтяные схемы

С лета 2020 года Артем Немолот из города Урай в Ханты-Мансийском автономном округе дважды объявлял голодовку. Так он пытался привлечь внимание к регулярным задержкам зарплаты в компании «Юкатекс-Югра», где работает товарным оператором. «Юкатекс-Югра» — обслуживающая структура нефтедобывающей «Каюм Нефти», входящей в Exilon Energy. Долю в 30% акций этой компании Хотин купил в конце 2013 года. С тех пор в компании поменялось полтора десятка руководителей, вспоминает Немолот, многие были из Москвы. С 2016 года ситуация в компаниях начала ухудшаться — сначала приходилось собирать оборудование своими силами, потом начались сокращения и регулярные задержки зарплаты. «В этом году, после того как я написал заявление, нам выдали полный комплект зимней одежды — штаны, куртку, обувь, шапки, рукавицы, — говорит Немолот. — До этого не помню, когда выдавали полный комплект: были штаны и куртка, а сапоги, нательное белье, шапки и рукавицы приобретайте где хотите». Он говорит, что добыча на месторождениях «Каюм Нефти» в этом году сократилась, но незначительно — должно хватать, чтобы выплачивать зарплату для в штата чуть более в 150 человек.

Это не единичная ситуация в нефтяных компаниях Хотина: например, летом из-за долгов по зарплате объявляли забастовку сотрудники компании «Негуснефть» (также Ханты-Мансийский автономный округ). «Сейчас у средних нефтяных компаний должна быть неплохая ситуация, — рассуждает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. — Налоговая система в России устроена так, что позволяет снизить нагрузку при падении цен на нефть. Если нет высокой долговой нагрузки, все должно быть нормально. Другое дело, что если у конкретного игрока отношение чистого долга к EBITDA до обвала цен приближался к пяти, скорее всего, он близок к банкротству или реструктуризации».

Свою нефтяную империю Хотин строил в 2011-2015 годах, активно скупая некрупные компании в Оренбургской и Иркутской областях, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах и Якутии — на кредиты банков и на условиях почти военной секретности. Официально Хотин был акционером только в Exilon Energy — эта компания торгуется на Лондонской бирже, собственниками других активов называли себя иные люди, например партнер Хотина Сергей Подлисецкий. Он владеет и руководит московской нефтесервисной компанией «Русь-Ойл», которая фактически управляет многочисленными нефтяными активами Хотина. В одной из компаний рассказали Forbes на условиях анонимности, что сотрудникам под угрозой увольнения запрещено афишировать связи с «Русь-Ойл».

К чему такая секретность? Ответ можно найти в многочисленных документах арбитражных разбирательств между нефтяными компаниями Хотина и налоговиками. Видимое отсутствие связей между компаниями — залог многоступенчатой налоговой оптимизации на миллиарды рублей. Один пример. В 2017 году крупнейшая нефтяная компания Хотина «Дулисьма» заключила с НГДУ «Восточная Сибирь» договор на техническое обслуживание скважин. Как выяснили налоговики, эта компания контролировалась «Русь-Ойл», работала на оборудовании «Дулисьмы» и с привлечением ее сотрудников. Выплаты в адрес «Восточной Сибири» помогали «Дулисьме» занижать величину НДС и налога на прибыль. А деньги «Восточная Сибирь», например 2,6 млрд рублей во втором квартале 2018 года, перечисляла на счета офшорных структур, а также на погашение кредитов в Сбербанке и Альфа-банке (должником по последнему кредиту была компания-владелец торгового центра «Филион», принадлежащего Хотину). В итоге налоговики выставили «Дулисьме» претензии 1,1 млрд рублей неуплаченных налогов (за три квартала 2018 года и один 2019-го).

В 2017 году совокупная выручка десятка крупнейших нефтяных компаний Хотина приближалась к 70 млрд рублей. Оценить сегодняшний оборот «Русь-Ойл» практически невозможно — почти половина компаний находится в банкротстве, например «Архангеловское», «Иреляхнефть» и «Развитие Санкт-Петербурга». Но бизнесмен нашел, куда перенаправить денежные потоки от добычи. Лицензиями на добычу нефти, принадлежавшими этим компаниям, владеют другие структуры. Вскоре после отзыва лицензии нефтяные компании Хотина зарегистрировали дочерние общества, названия которых совпадали с месторождениями, на которых они работали («Соколовское», «Мултановское», «Иреляхское» и другие). К декабрю 2017 года Роснедра передали этим дочерним компаниям соответствующие лицензии, а к концу 2018 года их контролирующими собственниками стали малоизвестные московские компании. «Подобную схему могут использовать, когда хотят вывести актив, в данном случае лицензию на месторождение, из-под контроля основной компании, — рассуждает партнер коллегии адвокатов «Делькредере» Денис Юров. — Если в дочерних компаниях, получивших лицензии, появляются новые мажоритарные акционеры, а у основной компании сильно снижается процент участия, то именно новые акционеры получают контроль. По крайней мере на какое-то время».

Почти все дочерние компании зарегистрированы в бизнес-центрах Хотина, но, как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», их счета заблокированы, в отношении многих начата процедура банкротства, а судебные приставы не могут найти их имущество. «Само по себе начало процедуры банкротства не мешает вести работу на лицензионных участках, ведь введение наблюдения не означает, что компания остановила свою деятельность или прекратила свое существование, — говорит Юров. — Другое дело, если уже начато конкурсное производство — арбитражный управляющий может остановить всю работу на лицензионных участках и организовать продажу имущества должника, в том числе и лицензии».

Сейчас «Югра» пытается оспорить решения Роснедр по переводу лицензий. Банк пытался обанкротить «Дулисьму», но безрезультатно — ее долг оказался переведен на компании «Восток-бурение» с активами на 500 млн рублей и «Саратовнефтедобыча», которая ликвидируется.

Большой должник

Недавно в судебном разбирательстве АСВ и Хотина появились новые участники. В середине ноября Сбербанк добился снятия ареста со счетов компаний «Торговая галерея» и «Форси», которым принадлежат помещения в гостинице Four Seasons. В Сбербанке пояснили Forbes, что подали ходатайство, чтобы «Торговая галерея» могла своевременно исполнять обязательства перед банком. Через эту компанию Хотин владеет торговыми помещениями галереи «Модный сезон», он покупал их у Сулеймана Керимова F 13 на кредит ВТБ, но при этом взял на себя долг перед Сбербанком на $160 млн, писали «Ведомости».

Суд рассматривает аналогичное ходатайство другого кредитора Хотина — Россельхозбанка. «Россельхозбанком подано в суд заявление об отмене ареста денежных средств действующей нефтяной компании — клиента банка, поскольку такой арест делает невозможным осуществление непрерывной производственной деятельности по добыче нефти, исполнение обязательств перед поставщиками, подрядчиками, бюджетной системой Российской Федерации, обязательств по выплате заработной платы работникам», — сообщили Forbes в пресс-службе банка, не раскрыв название компании. Как писало издание «Газета.ру», речь идет о «Негуснефти» и «Дулисьме», их задолженность перед РСХБ составляет 80 млрд рублей. В АСВ передали Forbes, что уверены — процент возврата средств в рамках банкротства «Югры« напрямую зависит от того, как оперативно суд будет накладывать обеспечительные меры на активы бывших руководителей банка.

У Хотина много кредиторов — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «Траст», ВЭБ.РФ и банк «Санкт-Петербург». Долг перед ними Forbes оценивает примерно в $3 млрд. Это адекватная цифра, подтверждает топ-менеджер одного из банков-кредиторов.

Кредитная история бизнесмена никогда не была идеальной. Кредит в Сбербанке бизнесмен получил еще в 2006 году на строительство двух бизнес-центров, рассказывает бывший топ-менеджер госбанка. С тех пор этот кредит реструктуризировался едва ли не раз в три года и постоянно находился в «красной зоне». Впрочем, просрочки Хотин никогда не допускал — брал деньги откуда мог, в том числе из нефтяного бизнеса.

В Альфа-банке всегда понимали, что у Хотина очень сложные активы, говорит бывший топ-менеджер банка, но кредитовали, во-первых, потому, что его недвижимость показывала приемлемый денежный поток, во-вторых, Хотин был готов давать залоги, в полтора-два раза превышающие сумму кредита. «На рынке есть правило — если хочешь [кредит] дешево, но долго [по рассмотрению] — иди в Сбербанк, если хочешь быстро, но дорого — в «Альфу». И Хотин был готов платить. Есть еще вариант — на индивидуальных условиях и годами, тогда пусть лежит в РСХБ», — усмехается собеседник Forbes. «Ведомости» называли РСХБ одним из крупнейших кредиторов Хотина. Долгое время банком руководил Дмитрий Патрушев; его отец, экс-глава ФСБ Николай Патрушев со школы дружит с экс-спикером Госдумы Борисом Грызловым, которого источники Forbes называли неформальным покровителем Хотина и «Югры».

Сегодня долг Хотина перед «Альфой» составляет $590 млн, говорит человек, осведомленный об отношениях между бизнесменом и банком. В залоге торговые центры «Филион» и «Черемушки» и бизнес-центры Cherry Tower, «Агат» и «Центр-Т». Вскоре после ареста бизнесмена банк подал к его структурам иски на 40 млрд рублей, часть из которых успел выиграть. Но в начале 2020 года банк и Хотин подписали мировое соглашение. «Хотин на крючке у «Альфы», — объясняет собеседник Forbes. — В любой момент банк может выставить ему миллион формальных претензий. Но «Альфа» не хочет забирать залоги и управлять ими — это не ее профиль. К тому же Хотин ведет себя честно по отношению к ним, делает, что может и платит, сколько может». Другой собеседник Forbes, знакомый с ситуацией, говорит, что еще несколько месяцев назад ежемесячные платежи Хотина «Альфе» составляли несколько миллионов долларов, но затем сократились, иногда бизнесмену не удается даже полностью гасить проценты по кредиту, в таком случае они капитализируются и тело кредита растет.

Судя по данным арбитражных судов, мировое соглашение Хотин заключил и с банком «Санкт-Петербург», у которого в 2013 году покупал нефтяную компанию «Развитие Санкт-Петербург» — сумма долга составляет $92 млн, выплаты разбиты ежеквартальными платежами до 2025 года. В начале года с иском о банкротстве компаний Exilon Energy обратился ВЭБ.РФ, в залоге у которого находится их имущество, но затем отозвал заявление. В банке не уточнили, что стало причиной. Хотин сейчас буквально лавирует между банками, рассказывает финансист, знакомый с его ситуацией, — если кто-то из кредиторов пойдет против него, это разрушит всю шаткую конструкцию его бизнеса.

Жертва пандемии

Собеседники Forbes, знакомые с кредиторами Хотина, единодушны: бизнесмен — один из крупнейших московских рантье более чем с миллионом квадратных метров в портфеле. В прошлом году Forbes оценивал валовый доход от недвижимости Хотина в 17,5 млрд рублей. Пандемия коронавируса ударила по рынку недвижимости, и Хотин не стал исключением. По оценкам директора практики по сопровождению сделок в сфере недвижимости «PwC Россия» Саяна Цыренова, сейчас активы Хотина в недвижимости могут стоит 61-79 млрд рублей. Валовый арендный доход по итогам года может находиться в диапазоне 11,5-15,7 млрд рублей.

Меньше всего в этот кризис пострадала офисная недвижимость, рассуждает Цыренов. Но в портфеле Хотина в основном бизнес-центры класса B и C в не самых лучших локациях — в кризис они страдают сильнее офисов класса A, помещения в которых арендуют более сильные компании, которые сильнее связаны договорами. «Поэтому в течение года в бизнес-центрах Хотина был и отток арендаторов, и снижение ставок», — заключает Цыренов.

В разгар кризиса 2015 года Хотин совершил свою главную сделку — не торгуясь выкупил у Сулеймана Керимова бывшую гостиницу «Москва» напротив Кремля (объединяет гостиничный комплекс Four Seasons, офисы и галерею «Модный сезон»). Тогда источники Forbes оценивали сумму сделки в $350 млн и утверждали, что Хотиным руководили эмоции. В пандемию основной удар от карантинных мер пришелся на торговую и гостиничную недвижимость. «Проблема «Модного сезона» в том, как изначально создавался этот объект, — рассуждает Цыренов. — Это сердце города, здесь хотели сделать самую лучшую гостиницу, самый лучший торговый центр и офисы. Но по факту оказалось, что большой торговый центр в этом месте не нужен, проходимость оказалась низкой. И кризис это подтвердил. Относительно хорошо в «Модном сезоне» работает только первый этаж».

Хотин в сложной ситуации, говорит знакомый с его ситуацией финансист, ранее работавший в Альфа-банке,— с одной стороны, у него больше нет денежного потока, чтобы обслуживать долг. С другой — он не может продавать крупные объекты недвижимости и нефтяные компании. Для него это будет равносильно концу игры и банкротству, поэтому Хотин играет вдолгую. Сейчас, утверждает собеседник Forbes, бизнесмен пытается продавать небольшие бизнес-центры. Проблема в том, что предпочтения на офисном рынке изменились, люди больше не хотят сидеть в депрессивных бизнес-центрах в промзонах — по-хорошему Хотину нужно вкладываться в редевелопмент своих объектов, говорит финансист.

В одном из интервью экс-глава совета директоров «Югры» Дмитрий Шиляев утверждал — разногласия между банком и ЦБ начались, когда «Югра» попыталась получить докапитализацию по федеральному механизму в 2015 году. Якобы после этого регулятор начал закручивать гайки и фактически довел банк до отзыва лицензии. Как писали «Ведомости», уголовному делу в отношении Хотина предшествовало письмо главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Владимиру Путину. Банк России занял очень жесткую позицию по отношению к Хотину, говорит знакомый с ситуацией финансист. Но состязательности процессу добавляет позиция президента, ведь фактически проблемы Хотина — яркий пример борьбы силового лагеря с либеральным, заключает собеседник Forbes.

Дмитрий Яковенко