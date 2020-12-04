 

Pfizer до конца года произведет вдвое меньше доз вакцины от COVID-19, чем планировалось

04.12.2020, 12:24, Новости дня

Компания Pfizer до конца 2020 года сможет произвести 50 млн доз вакцины BNT162b2 от COVID-19 вместо запланированных 100 млн. Об этом 3 декабря сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник.

Сокращение вызвано проблемами с поставкой необходимых веществ, некоторые партии которых не соответствовали стандартам компании. Источник отметил, что проблема уже решена, но выполнить план по производству компания не сможет.

Pfizer и BioNtech планируют выпустить 1,3 млрд доз вакцин в 2021 году, дефицит доз в 50 млн будет покрыт по мере наращивания производства, отмечено в сообщении.

9 ноября в Pfizer заявили, что вакцина от коронавируса BNT162b2, разработанная Pfizer и немецкой BioNTech, показала более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вакцину Pfizer “очень многообещающей”. Конкурент BNT162b2, вакцина mRNA-1273 американской биотехнологической компании Moderna показала 100% эффективности против тяжелой формы COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 4 декабря, в мире коронавирусом заразилось более 65,2 млн человек. От COVID-19 скончалось более 1,5 млн человек, а выздоровело 41,9 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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