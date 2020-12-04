 

ФСБ РФ сообщила о перестрелке на границе с Украиной, один человек убит

04.12.2020, 12:24, Новости дня

Федеральная служба безопасности РФ 4 декабря сообщила о перестрелке на границе с Украиной.

Как утверждают в ФСБ, на участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям пограничный отряд сегодня “пресек попытку нарушения границы из Украины в РФ тремя вооруженными неизвестными”.

По данным российской стороны, при попытке задержания они оказали сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью. Остальные скрылись на территории Украины.

Украинская сторона пока не комментировала данную информацию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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