 

“Прислушайтесь!”. Джамала заявила, что ее пятимесячный сын поет на арабском языке

04.12.2020, 12:24, Новости дня

Украинская певица Джамала в Instagram поделилась фото и видео своего пятимесячного сына Селима, снятые во время семейного отдыха в Египте. 

“Не знаю, может, я уже наслушалась арабской речи, но мне кажется, что Селимка поет на арабском. Прислушайтесь! Собирались так быстро, но с неудержимым желанием сбежать от зимы и соплей, что забыли специальный купальный костюм”, – написала она.

Певица отметила, что ей пригодились боди, полученные в роддоме.

“Спасибо морю и солнцу”, – завершила она пост.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Джамала вышла замуж за экономиста Бекира Сулейманова в апреле 2017 года. 27 марта 2018 года певица родила первенца Эмира-Рахмана. 19 июня 2020 года Джамала во второй раз стала мамой – родители назвали младшего сына Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.11 / В Кремле раскрыли подробности большой пресс-конференции Путина

28.07 / Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина

12.09 / В Центре Хруничева обнаружили снаряд времен ВОВ

07.09 / Эксперт: США ведут слежку за каждым жителем России

26.10 / Крушение Ан-26 в Чугуеве. Родственники погибших подадут в суд, если вину за катастрофу переложат на экипаж

22.09 / Трамп заявил о готовности заключить новую сделку с Ираном

07.07 / Дания отказалась от проведения ЧМ по спортивной гимнастике в 2021 году

12.08 / Непригодность и отдельный неуд за коронавирус — Болтон причислил Трампа к худшим президентам США

01.07 / Политолог объяснила высокую явку на голосовании по Конституции

30.10 / “Похоже, нам будут опять много врать”. Соцсети обсуждают назначение блогера Арестовича советником по информационной политике в ТКГ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска