Фельштинский: Когда Трамп совершает очередной шаг, связанный с прошедшими выборами, вся страна от изумления открывает рот

04.12.2020, 12:24, Новости дня

Никаких указаний на масштабные нарушения во время выборов в США нет, но у действующего президента Дональда Трампа остается возможность подавать в суды, и нельзя исключать ситуации, когда он доведет эти дела до Верховного суда США. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил российско-американский историк Юрий Фельштинский.

“Ситуация для Соединенных Штатов сложилась абсолютно беспрецедентная, хотя стоит сказать, что все, что происходило в связи с Дональдом Трампом в последние четыре года было беспрецедентно. Когда Трамп совершает очередной шаг, связанный с прошедшими выборами, вся страна от изумления открывает рот. Дошло до того, что Трампа не показывают даже консервативные американские телеканалы. Его последнее 40-минутное выступление было заготовлено в Белом доме и выпущено только в интернет. Ни один из телеканалов его не показал. И либеральные, и консервативные СМИ считают, что выборы позади и нужно говорить о будущем – о том, как Джо Байден будет управлять, кого он назначает и будет назначать в кабинет, какую политику будет вести. Поэтому Трамп уже сошел с первых полос газет и экранов телеканалов. Его еще упоминают, но относятся к нему достаточно иронично, несмотря на общий трагизм ситуации”, – отметил Фельштинский.

По его словам, Трамп обладает способностью добиваться положительного для себя результата даже в самых сложных ситуациях.

“Я не стал бы относиться легкомысленно к попыткам Трампа оспорить результаты выборов. Несмотря на то, что никаких указаний на масштабные нарушения во время выборов нет, тем более на нарушения способные привести к изменению результатов, у Трампа остается возможность подавать в суды на самых разных уровнях. И не исключено, что он доведет и эти дела до Верховного суда США. Думаю, это то, к чему Трамп стремится и чего, может быть, добьется. Способности Трампа добиваться положительного для себя результата в ситуациях очевидным образом проигрышных и даже абсурдных, недооценивать неправильно”, – заявил историк.

По его мнению, и после окончания своей каденции Трамп будет участвовать в политической жизни Америки.

“Проблема в том, что Трамп остается президентом до 12 часов дня 21 января 2021 года. И весь этот период он будет совершать непредсказуемые шаги. Трамп никогда не признает, что проиграл выборы. Ему это не нужно. Он продемонстрирует каждым своим шагом, что за ним стоит серьезная поддержка. Хоть он и проиграл выборы, он собрал больше голосов, чем любой другой республиканский президент за всю историю Америки. Другое дело, что сторонников демократов пришло голосовать еще больше. Но это не умешает число голосов сторонников Трампа. Трамп в американской политике будет постоянным фактором до своей смерти. Единственное, что может переломить ситуацию, это уголовные дела, которые, я уверен, начнут вырастать как грибы в лесу после 21 января 2021 года, когда Трамп перестанет быть недосягаемым для суда президентом. Прежде всего это будут финансовые и налоговые дела в штате Нью-Йорк”, – сказал собеседник.

Он не исключает, что перед уходом из Белого дома президент может использовать свое право амнистии на близких ему людей и даже самого себя

“Он, скорее всего, использует президентское право амнистии на членов своей семьи, близких ему сотрудников и единомышленников и даже на себя самого, что будет, конечно же, тоже беспрецедентно. А потому никто не будет понимать, что с этим делать, пока вопрос не рассмотрит Верховный суд США: имеет ли право действующий президент простить самого себя и членов своей семьи за деяния, еще не прошедшие через суд, а потому даже не названные еще преступлениями, но совершенные в период пребывания Трампа в Белом доме. Этот происходящий цирк со зверьками на арене (потому что люди, которых Трамп выпускает на экраны, дабы они поддерживали его точку зрения, часто абсолютно безответственны и не квалифицированы) будет продолжаться, к сожалению, до 21 января. К чему это приведет, никто не понимает. Несколько дней назад Трамп заявил, что уйдет из Белого дома (не признает поражение, но все-таки уйдет из Белого дома), если выборщики проголосуют за Джо Байдена. По американским нормам и традициям выборщики обязаны за Байдена проголосовать. Но далеко не во всех штатах прописано законом, что выборщики обязаны голосовать так, как проголосовали избиратели”, – подчеркнул историк.

Он отметил, что Трамп решил не отступать и бороться за отмену результатов выборов в суде.

“Судя по речи Трампа, он вернулся теперь к идее биться в судах за отмену выборов: не выборов в каких-то отдельных конкретных штатах, а за судебное решение Верховного суда США отменить результаты выборов и оставить Трампа президентом на новый срок. В обычной ситуации такое можно было бы считать полным бредом. Но при Трампе любой бред может оказаться реальностью. В этой связи любопытна платная статья, опубликованная Майклом Флинном (бывшим советником Трампа по национальной безопасности, только что амнистированным американским президентом), призывающая отменить результаты выборов, приостановить действие Конституции, ввести военное положение и, используя армию, оставить Трампа у власти. Все это является частью программы Трампа: до последней минуты мутить воду в надежде на какое-то “чудо” типа решения Верховного суда США аннулировать результаты выборов и оставить Трампа в Белом доме, причем даже не на следующие четыре года, а пожизненно”, – резюмировал Фельштинский.

2 декабря президент США Дональд Трамп выпустил 46-минутное видео, в котором он назвал выборы “большим мошенничеством” и “полной катастрофой” и заявил о масштабных фальсификациях. “Я не буду возражать, если проиграю выборы. Но я хочу проиграть выборы честно. Я не хочу, чтобы эта победа была украдена у американцев”, – сказал Трамп.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В США двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация, а 24 стало известно, что администрация Трампа заявила о готовности передать власть Байдену.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист