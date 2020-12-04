Розенхаймский полтергейст или как свести с ума адвокатскую контору?

04.12.2020, 12:25, Разное

Чаще всего явление полтергейста людям известно по фильмам ужасов, но реальных и хорошо исследованных случаев полтергейста не так уж и много. Один из них произошел в Баварии (Германия).

Полтергейст – один из самых устойчивых видов аномалий в мире паранормальных явлений. Его название с немецкого переводится как "шумный дух", но он не только стучит в стену и кидается предметами, он может заливать водой, заставлять вещи пропадать и даже оставлять на людях следы от укусов и царапин.

Это явление обычно начинается с редких и "невинных" проявлений, но часто влечет за собой самый широкий спектр паранормальной активности, которая может варьироваться от раздражающей до по-настоящему ужасающей.

История, о которой мы хотим рассказать в этой статье, началась осенью 1967 года в помещении адвокатского бюро Зигмунда Адама, расположенном в баварском городе Розенхайм. Сначала, по всем правилам, это были случайные и почти незаметные проявления: сам по себе включался или выключался свет, предметы пропадали из одного места и обнаруживались в другом, а кое-где возникали непонятные лужицы воды.

В загруженной адвокатской конторе эти явления очень долго никто не воспринимал как аномальные: подумаешь, кто-то взял не ту вещь и поместил ее не на свое место, или случайно пролил воду.

Но потом стали непонятно куда пропадать лампочки из осветительных приборов, тяжелые конторские столы кто-то сдвигал со своих мест, ящик столов открывались и закрывались сами собой на глазах очевидцев, а потом в стенах конторы бодро застучало.

Телефоны могли начать звонить все разом, а когда люди брали трубку, то ответом было лишь молчание. Телефонные разговоры могли прерваться на важном моменте, словно кто-то повесил трубку. А однажды было обнаружено, что кто-то из конторы постоянно звонит в службу точного времени, за что в контору пришел огромный счет.

Глава бюро Зигмунд Адам сначала пенял на нерадивых сотрудников, а потом решил, что это дело рук его конкурентов. В конце концов он велел отключить свободный доступ к телефонной линии и получить такой доступ теперь можно было лишь с помощью ключа, который находился у Адама. Но это не решило проблему и исходящие звонки все равно фиксировались с частотой до 6 штук в минуту.

Лишь тогда Адам понял, что происходит что-то странное. Дело в том, что все странные исходящие звонки шли на один и тот же 9-значный номер Мюнхена и его надо было набирать каждый раз вручную, такие тогда были телефоны. Это казалось за пределами человеческой возможности раз за разом на протяжении многих дней набирать и набирать вручную этот номер!

Телефонная компания регулярно прибывала на вызов, но никогда не могла найти каких-либо неисправностей. Телефонные линии были в полном порядке, как и сами телефонные аппараты. В какой-то момент Адам полностью заменил все телефоны в конторе на самые современные, но все равно проблема странных звонков не пропала.

Не менее странным были постоянные проблемы с электрическом и офисным оборудованием. вызванные электрики не могли найти проблемы с проводкой, а единственное, что обнаружили, это непонятные скачки напряжения. Но причину этих скачков они определить не смогли.

Адам пытался менять проводку и установить генераторы, но это мало помогло и почти ничего не изменило.

По мере того, как все это продолжалось, история о творящейся в конторе чертовщине начала расходиться среди работников конторы, их родственников и их знакомых. Вскоре она дошла и до известного в то время немецкого парапсихолога и главы Института исследований паранормальных явлений Ганса Бендера. Он решил изучить это дело и прибыл в контору Адама.

Бендер договорился с Адамом о том, что он попробует разобраться и может быть даже решить его неприятности. Он установил в конторе датчики слежения за электроприборами, которые отслеживали скачки напряжения, а вскоре сам стал очевидцем аномальной активности.

Бендер видел как сами собой включались и выключались лампы, видел как огромный и тяжелый шкаф с картотекой двигался, словно его толкали человек десять, а картины на стенах начинали раскачиваться. И каждый раз во время этой активности датчики Бендера фиксировали мощный скачок напряжения.

Подумав, Бендер решил вызвать из Института Макса Планка двух физиков – Фридберта Каргера и Герхарда Зича. Они начали работать с ним и вскоре заявили о том, что тут происходит выброс "неизвестной формы энергии".

Далее Бендлер обнаружил, что все эти странные всплески активности случаются лишь строго в рабочее время, то есть когда в конторе присутствуют ее сотрудники. Датчики не фиксировали ничего необычного после окончания рабочего дня и по выходным. Эта деталь заставила Бендера подозревать, что аномальная активность может быть связана с одним из работников.

Он поделился этой мыслью с Адамом и вскоре они оба отследили человека, который всегда находился в том месте, где двигались вещи или раздавались стуки. Это была 19-летняя секретарша Аннамари Шнайдер, которая поступила на работу в контору незадолго до начала все этой паранормальной активности.

Когда Аннемари входила в комнату, лампы в комнате начинали мигать, а когда она уходила из комнаты, все приходило в норму.

Бендер решил поговорить с девушкой и выяснил, что она недавно пережила сильное личное потрясение – ее жених изменил ей буквально накануне их помолвки из-за чего они расстались. Также выяснилось, что работу в конторе она нашла, когда была в отчаянии и сильно нуждалась в деньгах, и что ее место секретарши ей совсем не нравится.

Бендер пришел к выводу, что является очевидцем так называемого повторяющегося спонтанного психокинеза – это термин из парапсихологии, который означает, что человек неосознанно преобразует свой стресс во внешние выплески негативной энергии.

Это подтвердилось, когда Аннемари уехала из города на несколько дней по личным делам, в конторе тут же прекратилась вся паранормальная активность. Стоило Аннемари вернуться обратно, как все началось снова.

В январе 1968 года Аннемари Шнайдер наконец уволилась с работы (по настоянию Адама или сама по себе не указано) и адвокатская контора Зигмунда Адама вернулась к нормальной деятельности.

Идея о том, что всего один человек может быть причиной феномена полтергейста, наблюдаемого в здании, не нова. Подобные случаи регулярно фиксировались и ранее и позже. Чаще всего полтергейст оказывался связан с детьми или подростками, переживающими глубокий стресс.

Идея состоит в том, что этот сдерживаемый стресс или сильное разочарование может вызвать скрытую психокинетическую способность человека и проецироваться вовне, чтобы влиять на материальный мир. Обычно при том, что этот человек совершенно не осознает, что именно он это делает.

Эта гипотеза настолько укоренилась в феномене изучения полтергейста, что в наше время многие исследователи паранормальных явлений полагают, что большинство, если не все, случаи полтергейста могут быть объяснены с помощью этого "повторяющегося спонтанного психокинеза".