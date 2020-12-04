 

Украина обиделась на польских мусульман, признавших Крым Россией

04.12.2020, 12:09, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаУкраинское посольство в Польше направило польскому министерству иностранных дел ноту из-за календаря религиозного объединения мусульман страны на 2021 год, где рядом с мечетями Крыма была надпись «Российская Федерация», сообщил украинский посол Андрей Дещица.

По его словам, посольство сперва обратилось в Религиозное объединение мусульман Польши с просьбой исправить надпись в календаре. Объединение извинилось и удалило надписи в электронной версии календаря. Однако, по его мнению, правки не являются «полностью корректными» и не отражают принадлежность Крыма к Украине, передает агентство «Укринформ».

«В связи с тем, что ответа нет, мы направили ноту в МИД Польши, изложив свою позицию», – сказал посол. 

По его словам, МИД Польши выразил готовность присоединиться к выяснению этой ситуации, поскольку Религиозное объединение мусульман Польши является организацией, которая финансируется польским государством.

Ранее религиозное объединение мусульман Польши обнародовало календарь на 2021 год, в котором крымские мечети сопровождает надпись о территориальной принадлежности к России. Его электронную версию разместили на их официальном сайте. 

Напомним, ранее американская компания Apple исправила территориальную принадлежность Крыма в своих сервисах, Крым и Севастополь обозначены территорией России.

Решение корпорации признать российский статус Крыма вызвал негодование украинских политиков. Так, глава МИД Украины Вадим Пристайко призвал Apple не заниматься глобальной политикой, а экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин призвал отказаться от использования продукции Apple. Украина пожаловалась на Apple в Госдепартамент США и направила запросы самой компании.



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