В Кемерово в детском саду рухнул потолок

04.12.2020, 11:46, Разное

Новому зданию детского сада в Кемерово срочно понадобился ремонт спустя всего шесть дней после его открытия. В одной из комнат обрушился потолок, передает Общественная служба новостей. В результате произошедшего никто не пострадал. Сообщается, что причиной ЧП стал скрытый дефект конструкции. Генеральный подрядчик проводит гарантийный ремонт. Кроме того, специалисты проверяют все остальные конструкции на наличие похожих изъянов.