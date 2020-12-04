В Кемерово в детском саду рухнул потолок
04.12.2020, 11:46, Разное
Новому зданию детского сада в Кемерово срочно понадобился ремонт спустя всего шесть дней после его открытия. В одной из комнат обрушился потолок, передает Общественная служба новостей. В результате произошедшего никто не пострадал. Сообщается, что причиной ЧП стал скрытый дефект конструкции. Генеральный подрядчик проводит гарантийный ремонт. Кроме того, специалисты проверяют все остальные конструкции на наличие похожих изъянов.
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