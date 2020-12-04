Ученые обнаружили связь между снижением боли от укола и улыбкой

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04.12.2020, 11:44, Разное

Ученые экспериментально установили, что улыбка во время уколов позволяет субъективно снизить уровень боли. При этом нет разницы в том, искренне человек улыбается или изображает «фальшивую» эмоцию.
Сотрудники Калифорнийского университета пригласили 231 респондента принять участие в своем эксперименте. Добровольцев поделили на три группы. Люди, входившие в первую группу, должны были искренне улыбаться во время инъекции, из второй — требовалось изобразить «фальшивую» улыбку, из третьей — не демонстрировать эмоции.

Респондентам вкалывали обычный физраствор, но иглой, используемой для вакцинации от гриппа. Результаты эксперимента показали, что улыбавшиеся искренне и «фальшиво» респонденты ощущали более низкий уровень боли. Согласно субъективной оценке уровень был снижен на 40%. Кроме того, они испытывали меньший стресс в сравнении с теми, кто не проявлял эмоции.



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