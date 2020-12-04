Серябкина показала грудь во время разборки гардероба

04.12.2020, 11:44, Разное

Популярная российская певица Ольга Серябкина во время разбора гардероба решила продемонстрировать подписчикам свою пышную грудь. Она сделала селфи в белом топе, который подчеркивает ее бюст. Соответствующими снимками знаменитость поделилась в социальной сети Instagram.

На днях Ольга Серябкина решила разобрать свой шкаф. Она поняла, что некоторые вещи, купленные несколько лет назад, даже не были надеты. Бывшей солистке группы SEREBRO всегда жалко расставаться с такой одеждой.

Знаменитость решила показать фолловерам один из модных образов. Она надела белый укороченный топ, который выгодно подчеркивает ее грудь, и черные джинсы. Поклонникам очень понравилось сочетание одежды. Они сделали множество комплиментов внешнему виду певицы.

Раньше Серябкина все время находила себе оправдание, чтобы не выбрасывать старые вещи. Сейчас она понимает, что захламлять свой дом ей не хочется. Постепенно артистка начала прощаться со старыми штанами и кофтами. После этого она почувствовала себя намного лучше.

Серябкина напомнила, что с вещами нужно расставаться правильно. По ее словам, существуют специальные места, где утилизируется одежда.