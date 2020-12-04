 

Светлана Лобода в латексном костюме заинтриговала поклонников

04.12.2020, 11:44, Разное

Популярная певица Светлана Лобода заинтриговала поклонников, опубликовав серию снимков, на которых она предстала в латексном костюме. Знаменитость предложила угадать, какие планы находятся у нее в голове.
Публикацию Светлана Лобода сопроводила серией эффектных снимков, сделанных в рамках одной из профессиональных фотосессий. На них артистка предстала в обтягивающей кофте с открытым плечом и в латексных штанах. Знаменитость изящно вытянула свои длинные ноги, на которых находились сапоги на высоких каблуках.

В комментариях к посту большинство пользователей предположили, что в скором времени Лобода порадует их новой песней или же видеоклипом. Нашлись подписчики, раскритиковавшие позы артистки, в которых она предстала на новых фотографиях. По их словам, в последнее время Лобода пытается выглядеть эпатажной в глазах аудитории.

Отметим, артистка любит появляться в эффектных образах. Она постоянно старается удивлять своих поклонников.



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