Скандалы: «Дикая ягодка»

04.12.2020, 11:34, Разное

Как создательница Wildberries добилась миллиардов от правительства

Коронакризис показал всю важность онлайн-торговли, и теперь правительство хочет поддержать этот сектор экономики, субсидируя затраты крупных интернет-площадок, маркетплейсов. Но, похоже, сотни миллионов поддержки от Мишустина получит только основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Как ей это удаётся?

Проект постановления правительства, в котором предлагается субсидировать затраты российских маркетплейсов на логистику, разработал Минпромторг. Согласно этой инициативе планируется выделить на три года полтора миллиарда на субсидии маркетплейсам, компенсируя им затраты на логистику и хранение товаров. Это необходимо, по мнению чиновников, «для повышения спроса на конкурентоспособную отечественную продукцию». Главное условие для получения поддержки — отсутствие иностранных акционеров. Компания на 100% должна быть российской. Интересно, что под эти критерии подпадает только одна площадка — Wildberries. Другие крупные интернет-торговцы: Ozon, «Яндекс.Маркет» и «AliExpress Россия» — имеют в своём капитале иностранцев. Даже Сбербанк, мечтающий о своём маркетплейсе, не сможет претендовать на эту роль. Хотя контрольный пакет Сбера и принадлежит правительству, 45% его акционеров — иностранцы. Похоже, это было сделано эксклюзивно для «Дикой ягодки».

Наверное, это хорошая идея — оказать помощь компании, которая всего за несколько лет стала крупнейшей на российском рынке. И, действительно, некоторые статьи о пути основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук читаются как сказка о Золушке: бедная учительница английского языка, превратив свою квартиру в склад, лично развозит на троллейбусе тюки с одеждой по первым клиентам… Не имея ни опыта, ни первоначального капитала, ни даже соответствующего образования, медленно, но верно она превратилась в самую богатую женщину России с состоянием в 1,4 миллиарда долларов, обогнав даже жену экс-мэра Москвы Юрия Лужкова — Елену Батурину.

Золушка и её принц

И в эту сказку можно было бы поверить, если не знать, что у нашей Золушки тоже был свой принц. И первые миллионы на развитие бизнеса она получила, не продавая китайские колготки, а от своего законного супруга Владислава, который в 2007 году продал «Газпромбанку» провайдера UTech за 7,5 миллиона долларов. Да, он внезапно оказался успешным бизнесменом, который решил сменить вид деятельности, удачно вложившись в интернет-торговлю. И которому, очевидно, надоело, что, пока он занимается бизнесом, жена прохлаждается на преподавательской должности. Но вряд ли от этого сказка становится менее интересной.

Проблема в том, что эту компанию вряд ли можно заподозрить в поддержке отечественных производителей. А ведь на это и напирает правительство, разрабатывая программу. Наоборот, настолько жёсткий маркетплейс, выдавливающий из своих партнёров последние соки, надо поискать.

Чёрный Wildberries

Например, совсем недавно, перед «чёрной пятницей», маркетплейс взял и заблокировал магазин детской одежды «Кофтёныши». Официальная причина — «из-за отказа от участия в акции ко дню шопинга». А хозяин всего лишь высказался в социальных сетях о своём партнёре в негативном контексте. Потом маркетплейс без уведомления продавцов принудительно установил скидку 25% на все товары от партнёров. Иными словами, заставил их продавать товары себе в убыток. Мол, это было нужно, чтобы завоёвывать лояльность покупателей. За чужой счёт — отчего бы и нет?

При этом поставщики не знали о готовящейся акции Wildberries, поэтому устанавливали свои предложения к «чёрной пятнице». Одна из участниц чата поставщиков задала вопрос поддержке маркетплейса: возможно ли оставить промокод сервиса и убрать свою скидку, которая была сделана ранее. Менеджер ответила, что текущие скидки убирать нельзя. И менять свои предложения можно будет только по окончании акции, то есть через неделю. Таким образом, покупатели Wildberries могут приобрести товары с огромными скидками, а предприниматели ничего не заработают, ведь им нужно будет ещё и комиссию маркетплейсу заплатить — от 15% за продажу. К тому же и логистика тоже чаще всего осуществляется за счёт продавца, а не за счёт площадки. Такая вот поддержка малого российского бизнеса.

А в 2017 году у компании Wildberries разгорелся серьёзный конфликт с партнёрами, которые забросали «старшую сестру» десятками судебных исков. Компания просто не платила за уже проданный товар: мол, все деньги ушли на его продвижение и рекламу. Владелец бренда Prime Jeans вообще подал иск о банкротстве Wildberries, отчаявшись получить свои шесть миллионов рублей.

Сейчас с подобной проблемой сталкиваются рядовые покупатели — из-за того, что площадка ввела предоплату на свои товары. Как жалуются клиенты, теперь, получив вместо оригинального товара контрафакт или брак, очень сложно выбить из компании свои деньги обратно. Между тем Wildberries — чемпион по арбитражным делам в качестве ответчика среди российских интернет-магазинов. И с огромным отрывом! Контрагенты и поставщики подают против компании иски в два раза чаще, чем на гиганта Ozon, и в сорок раз чаще, чем на Beru.

Как уже писал Лайф, суды просто заполнены исками, в сумме истцы требуют вернуть астрономические 0,7 миллиарда рублей.

Успешные лоббисты

И вот эта компания получит государственную поддержку? Впрочем, у четы Бакальчук подозрительно лихо получается проталкивать свои интересы через правительство. Снижение порога таможенных пошлин при получении посылок из-за рубежа — это итог в том числе и их многолетней лоббистской работы. Уже согласовано предложение Минфина о снижении этого порога сразу в десять раз — до 20 евро. То есть покупать на Amazon, Alibaba и eBay станет откровенно невыгодно и очень долго.

И платить за один товар нам придётся сразу несколько раз: во-первых, втридорога покупая китайский ширпотреб через «отечественную компанию», а во-вторых, поддержав её же федеральными субсидиями.

Александра Баязитова