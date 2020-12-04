 

Лукашенко не хватает легитимности, чтобы быть лидером Беларуси – глава МИД Канады

04.12.2020, 11:32, Новости дня

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко не может быть лидером страны. Об этом 3 декабря в ходе министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщил “Укринформ”.

“Канада твердо убеждена, что Александру Лукашенко не хватает легитимности быть лидером Беларуси. Мы продолжаем отстаивать внедрение рекомендаций отчета Московского механизма, в частности освобождение всех выборочно задержанных, начала диалога по существу между властью и оппозицией для поиска мирного выхода из ситуации и прекращения насилия, совершенного властями и хорошо задокументированного”, – сказал он.

Дипломат подчеркнул, что “Канада поддерживает народ Беларуси, как всегда делала и будет делать в дальнейшем”.

По словам Шампаня, его страна не будет молчать, “когда совершается насилие и разрушается демократия”.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент президент Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По данным Тихановской, погибших восемь.

Лукашенко 23 сентября, как он считает, снова вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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