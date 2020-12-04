Фасад заброшенного исторического здания в Киеве использовали для фотовыставки, посвященной Сковороде

04.12.2020, 11:32, Новости дня

3 декабря в Киеве открылась выставка архивных фотографий Ивана Карпова “Спящий дом” в окнах 120-летнего заброшенного здания –Каменицы с драконами по адресу бульвар Тараса Шевченко, 19. Об этом изданию “ГОРДОН” сообщила пресс-служба проекта.

Выставка посвящена дню рождения украинского философа Григория Сковороды. Проект реализован Украинской ассоциацией профессиональных фотографов (UAPP) в сотрудничестве с ОО “Мапа Реновації”.

На представленных фото запечатлены украинцы в традиционной одежде. Снимки предоставлены Шосткинским краеведческим музеем.

Снимки поданы с обработкой с помощью компьютерной графики – у героев фото закрыты глаза. Это, как объяснили организаторы, символ философии Сковороды

и интерпретация современного мира, в котором люди все больше отдаляются от реальности и погружаются в мир, созданный медиа и рекламой.

Главным элементом экспозиции является большой портрет Григория Сковороды. Он предоставлен Национальным литературно-мемориальным музеем Г. С. Сковороды.

Фото предоставлено огранизаторами выставки

“Заглядывая в окна” – проект, который предоставил возможность не только взглянуть в лицо давно ушедшей эпохи, но и напомнить о фотографах начала предыдущего столетия, имена которых известны только знатокам архивной фотографии”, – отметил автор проекта, генеральный директор Украинской ассоциации профессиональных фотографов Мстислав Чернов.

“Весь мир спит”, – повторял Сковорода. И в этом, как отмечают организаторы экспозиции, его философия перекликается с буддизмом, в котором реальность сравнивается со сновидением. Согласно биографии Сковороды, в 1758 году после увиденного сна о разврате и несправедливости, царящих в мире, философ решил углубиться в себя.

Целью проекта “Спящий дом” художники назвали привлечения внимания общества и власти к проблеме упадка ценных зданий и популяризация творчества украинских фотографов и истории украинской фотографии. Использование пустых окон заброшенного здания как рам для фотографий стало в проекте синтезом фотоискусства и архитектуры.

Председатель ОО “Мапа Реновації”, архитектор Дарья Корба, отметила, что каждый заброшенный дом скрывает за столетним кирпичом многоуровневые наслоения истории.

“Но эту историю крайне сложно рассказывать, когда твои окна заколочены фанерой, а слушатели быстро проходят мимо. На время инсталляции дом заговорит с горожанам фотографиями, расположенными в окнах. Кто знает, возможно среди прохожих найдется инвестор-меценат, который рассмотрит в Каменице с драконами скрытый потенциал”, – сказала она.

3 декабря исполнилось 298 лет со дня рождения Григория Сковороды.

Первым владельцем Каменицы с драконами, построенной в конце XIX века, был педагог Иван Хильчевский.