Судно-трубоукладчик «Академик Черский» вышло из Калининграда

04.12.2020, 11:26, Новости дня

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» после рейдовой стоянки в Калининградской области направилось на запад, следует из данных системы по отслеживанию судов Vesselfinder.

Сейчас судно находится в Балтийском море и следует на запад со скоростью 5,8 узла без определенного пункта назначения, его статус определен как «в открытом море». Время прибытия обозначено 5 декабря в 6.00, передает РИА «Новости».

«Академик Черский» будет вести трубоукладочные работы для «Северного потока – 2», сообщали в Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии Германии (BSH). Работы по укладке трубопровода в немецких водах согласованы на декабрь, рассматривается заявка на продолжение работ в январе–апреле следующего года.

Тем временем власти Германии согласовали достройку «Северного потока – 2» на декабрь 2020 года и придумали, как немецким компаниям, участвующим в этом процессе, обойти американские санкции. В Fitch не исключили, что «Северный поток – 2» могут запустить в первом квартале 2021 года. Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава считает, что «Северный поток – 2 может быть достроен к лету 2021 года.

В Кремле подчеркивали, что новые американские санкции против «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции.