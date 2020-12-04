Мнение: Россияне распробуют зимний отдых в России

04.12.2020, 11:26, Разное

При отсутствии заграничной альтернативы российские курорты будут заполнены туристами даже зимой. Ожидая километровые очереди на подъемниках в «Красной поляне», предприимчивые сочинцы уже стали продавать места в очереди за 40 тыс. рублей. А совсем не горнолыжный Крым готовится принять на праздниках вдвое больше туристов, чем в прошлом году. Однако туристов подстерегает одна опасность.

Традиционные европейские горнолыжные курорты в этом году вряд ли окажутся доступными для россиян. Швейцария и Австрия готовы не закрывать курорты, но россиянам будет не так просто туда добраться, плюс условия въезда постоянно меняются. Можно, конечно, отправиться на горнолыжные курорты в Турцию, с которой открыто авиасообщение. Однако там бывают большие проблемы со снегом, что немудрено.

В любом случае в этом году ожидается наплыв туристов на российские курорты – как на новогодние праздники, так и в течение всего сезона, который длится вплоть до мая. Как несложно догадаться, желающих покататься на сноуборде или лыжах на самом крупном российском горнолыжном курорте «Красная поляна» будет много.

Предприимчивые сочинцы смекнули, что среди них будут и крайне состоятельные клиенты, которых не пустят в Куршевель. На Avito стали продавать места в очередях на курортах Сочи в новогодние праздники, когда будет самый пик наплыва туристов. Автор объявления готов со 2 по 5 января занять очередь на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в районах от Олимпийской деревни до пика, а также на трассе «Южный склон». Свои услуги он оценил в 40 тыс. рублей, а стоимость целого дня обговаривается индивидуально, говорится в объявлении, на которое обратил внимание закрытый Instagram-аккаунт @krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани. Такое объявление уже не первое. Аналогичное предложение в Сети появилось еще 1 декабря, но тогда место в очереди на горнолыжном курорте «Красная поляна» стоило дешевле – 30 тыс. рублей.

Подписчики Telegram-канала переживают, что сейчас полстраны поедет очередь продавать, или что за 40 тыс. рублей можно купить путевку на Занзибар (к сожалению, это неправда).

«Загрузка на российских горнолыжных курортах с 30 декабря по 10 января всегда стопроцентная. Так было и в прошлом году, будет и в этом. Поэтому очереди на подъемники неизбежны в пик потока.

В прошлом году в первых числах января социальные сети облетели фотографии, как люди стоят в километровой очереди. Такое бывает, и не только на российских курортах, но и на европейских, когда воодушевленный народ с лыжами и сноубордами бежит в первые дни праздников к подъемнику с самого утра»,

– говорит Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», специализирующегося на внутреннем туризме.

Внизу, в «Розе долине», туриста могут забрать наверх только два подъемника, которые являются бутылочным горлышком, выше уже больше подъемников – и катающиеся разбредаются по склону. Такая же ситуация и на европейских горнолыжных курортах, например, в «Трех долинах», Куршевеле, Шамони или Зельдене. Поэтому опытные туристы селятся не внизу, а живут выше – на 1000-2000 метрах над уровнем моря, чтобы не сталкиваться с очередями внизу у подъемников.

Однако на новогодние праздники на «Красной поляне» загрузка была близка к 100% и до пандемии. Больше, чем есть мест, курорт не вместит. Но вот после новогодних праздников «Красная поляна» примет больше туристов, чем годом ранее.

«Если в прошлом году загрузка отелей была 50-60%, то в этом году будет 70-80%. Это хороший рост для горнолыжных курортов. Стопроцентной загрузки после праздников все-таки не будет, потому что надо учитывать экономику. Поездка семьи из двух человек на неделю на «Красную поляну» в трехзвездочном отеле обойдется в 100 тыс. рублей. Для туристов в текущих экономических реалиях это большие траты», – говорит Сергей Ромашкин.

Впрочем, в РФ есть и более бюджетные горнолыжные курорты – это Шерегеш, Кировск и курорты Северного Кавказа (Приэльбрусье, Домбай и Архыз). «Здесь ценник в два раза дешевле буквально на все, в том числе на питание и скипассы», – говорит собеседник.

Но эти курорты проигрывают «Красной поляне» по ряду параметров. Во-первых, по протяженности трасс со 130 км в «Красной поляне» ни один другой российский курорт не сравнится. Поэтому здесь катание подойдет для горнолыжника любого уровня подготовки. Приэльбрусье, например, скорее для опытных катальщиков, а Кировск больше для молодежи и сноубордистов. Во-вторых, из аэропорта до «Красной поляны» ехать полчаса-час, тогда как из аэропорта Минвод ехать до любого северокавказского курорта три часа. В-третьих, в «Красной поляне» более развитая развлекательная инфраструктура, здесь есть чем заняться после катания. Это и шопинг, и спа, и рестораны, и аквапарк для детей, и даже казино. Ничего подобного на курортах Северного Кавказа нет, но эти варианты обойдутся в два раза дешевле – 45-50 тыс. рублей, замечает директор туроператора.

Конечно, мест для катания в РФ значительно больше – более 100. На Урале, например, есть Абзаково и озеро Банное, даже в Чечне построили трассу с одним подъемником. «Все идет к тому, что скоро у всех российских регионов появятся собственные места для катания зимой», – считает Ромашкин. Однако это небольшие локальные курорты, которые рассчитаны на один-два дня катания тех, кто может добраться туда в радиусе одного-двух часов. И цены на скипассы здесь не такие кусачие, как на «Красной поляне» – 2900 рублей за день катания.

«За сезон, который длится три-четыре месяца, в Приэльбрусье можно кататься до мая, а в Кировске и на майские, загрузка на российских горнолыжных курортах вырастет на 30-40%», – считает Ромашкин.

Однако куда больше туристов приедут отдыхать не на «Красную поляну», а в прибрежные районы Краснодарского края и Крым. Кроме того, что тут теплее и светит солнце, здесь есть также детский парк развлечений, где дети могут пропасть на несколько дней, ресторанная и клубная жизнь. Отсюда можно тоже съездить покататься на «Красную поляну».

«Поток туристов в прибрежной зоне в четыре-пять раз превышает горнолыжный поток. Многие специально живут внизу, потому что это будет стоить ровно в три раза дешевле. Номер в пятизвездочном отеле на «Красной поляне» стоит 15 тыс. рублей в сутки, а внизу – 4500 рублей. А добраться снизу до поляны можно за 45 минут на такси», – рассказывает Ромашкин.

А Крым в этом году обещает стать вообще уникальным регионом с точки зрения турпотока. Несмотря на карантин и весенний провал в туриндустрии, Крым может показать рекорд и по туристическому потоку выйти в этом году в ноль, говорит собеседник.

«В Сочи ждут падения турпотока в этом году на 15%, а Крым может выйти в минус 5% или даже в ноль. Если в прошлом году Крым принял 6,5 млн туристов, то в этом году он может принять столько же или немного меньше. Это будет лучший показатель среди российских регионов.

По сравнению, например, с такими печальными регионами, как Москва и Санкт-Петербург, где турпоток упадет более чем на 50%. В Крым вслед за летним турпотоком по инерции идет поток и зимой. Загрузка Крыма туристами на новогодние праздники в этом году в два раза лучше, чем год назад. В Краснодарском крае загрузка лучше на 80%», – говорит директор «Дельфина».

Чем же Крым привлекает туристов зимой? Во-первых, зимой всем хватает хороших отелей, в которых могут быть бассейн, спа-процедуры или лечение. Во-вторых, зимой цены намного ниже, чем летом, и можно спокойно объездить все побережье с его многочисленными достопримечательностями.

Кстати, если туристы в прошлом году в Крым прилетали и приезжали на личном автомобиле в пропорции примерно 50 на 50, то в этом году ситуация резко изменилась. Теперь 70% туристов приезжают в Крым на автомобиле. «Мы думали, что это свидетельство финансового кризиса. Но потом многие туристы нам рассказали, что у них два мотива ехать на машине. Во-первых, они считают, что это безопасней в условиях пандемии, во-вторых, они больше не хотят сидеть на одном месте, а хотят путешествовать по побережью, что удобней делать на собственном транспорте», – говорит Сергей Ромашкин. В сутки проживание в Крыму и Краснодарском крае стоит 2900 рублей, плюс стоимость авиабилетов в районе 7-10 тыс. рублей.

Единственная опасность, которая поджидает россиян, решивших провести свой отпуск в России, это неожиданное введение запретов из-за распространения коронавируса. В среду туррынок шокировали власти Санкт-Петербурга, которые решили закрыть работу всех кафе и ресторанов с 30 декабря по 3 января. Также в этот период запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Кроме того, в новогоднюю ночь в городе не будет работать метро. Туристы уже начали отменять свои туры.

«Надеемся, что другие губернаторы выстоят, и история апреля-марта не повторится. Сегодня мы отправили 200 писем нашим туристам, которые собирались отдохнуть в Санкт-Петербурге, что мы не сможем реализовать их программу на Новый год из-за закрытия объектов», – отмечает глава туроператора.

И конечно, многие, кто купил новогодний тур в Санкт-Петербург, получили в рамках госпрограммы поддержки кешбэк. В связи с отменой туров, предстоит сложная процедура возврата средств и кешбэка.

Однако в целом второй этап программы, который был запущен 15 октября и действует по 5 декабря, помог внутреннему туризму. «Мы продаем туры с кешбэком уже полтора месяца. Это дало прирост продаж в районе 30-35% к такому же периоду прошлого года. Большинство воспользовались этой возможностью, чтобы поехать отдохнуть, иначе они бы не поехали», – заключает собеседник.