 

В РФ втрое сократились продажи новых iPhone

04.12.2020, 11:26, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСмартфоны iPhone нового поколения 12 и 12 Pro продаются в России втрое хуже, чем iPhone 11 и 11 Pro годом ранее, свидетельствует отчет компании oneFactor.

По итогам первых двух недель продаж в сетях зарегистрировались 48 тыс. этих устройств – 0,03% от работающих в стране смартфонов. Наиболее популярными iPhone 12 и 12 Pro оказались в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Чечне, информирует «Коммерсант». 

По данным oneFactor, по сравнению с концом 2019 года продажи новых смартфонов сократились в целом на 15%, преимущественно в верхнем сегменте. Продажи Apple упали почти на 20%, Huawei – более чем на 30%, Samsung – на 10%.

«Мегафон» подтвердил трехкратный спад регистрации новых iPhone в своих сетях, но в ритейле компании спад меньше – на 43% по сравнению с iPhone 11 год назад. Другой ритейлер увидел снижение на 30%, но в МТС и re:Store изданию заявили об ажиотажном спросе. 

В компаниях связывают падение продаж не только с тем, что даже покупатели стали экономить, но и с дефицитом самих устройств и их высокой ценой при неочевидных улучшениях.

Ранее владельцы нового iPhone 12 заявили, что не заметили существенных отличий смартфона от предыдущей версии, а также назвали его недостатки. 

Напомним, Apple презентовала новый iPhone на прошлой неделе. Главный редактор интернет-портала Wylsa.com Александр Побыванец рассказал газете ВЗГЛЯД, почему за смартфоном не выстраиваются очереди.



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