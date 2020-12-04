 

В РФ за сутки выявили 27,4 тыс. случаев коронавируса

04.12.2020, 11:01, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗа минувшие сутки в РФ выявлено 27 403 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 27 403 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 19,7% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6868, Санкт-Петербурге – 3694, Московской области – 1223. Всего в стране выявлено 2 402 949 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 888 752 человек, из них 28 901 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 569 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 42 176 человек.

Накануне, 3 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 28 145. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 742.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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