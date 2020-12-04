 

По делу о взятках за киносъемки в Москве под домашний арест отправили замначальника РОВД

04.12.2020, 11:22, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПресненский суд Москвы заключил под домашний арест замначальника отдела полиции по району Китай-город Дмитрия Смолина по делу о получении взятки за выдачу разрешений на киносъемки, сообщили в суде.

«Судом удовлетворено ходатайство в отношении Смолина, он заключен под домашний арест», – сообщил источник ТАСС.

Согласно материалам дела, группа столичных полицейских могла получать взятки от кинокомпаний за выдачу разрешений на съемки в обход действующих правил.

Ранее под домашний арест был отправлен заместитель начальника управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Москве Сергей Кулишов и двоих других сотрудников московской полиции.



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