 

ЦБ аннулировал лицензию подмосковного «Дом-Банка»

04.12.2020, 11:03, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБанк РФ с 4 декабря аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у муниципального коммерческого банка «Дом-Банк» (город Домодедово), информирует пресс-служба регулятора.

В сообщении на сайте ЦБ говорится, что «основанием для аннулирования лицензии у АО МКБ «Дом-Банк» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк РФ в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации».

На сайте самой кредитной организации, решение, на основание которого была начата процедура добровольной ликвидации, принято банком 15 октября.

ЦБ также отмечает, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

«Дом-Банк» является участником системы страхования вкладов. По данным регулятора, по величине активов банк занимал 384-е место в банковской системе РФ по состоянию на 1 ноября.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у «Евроазиатского инвестиционного банка» и у национальной страховой группы «Росэнерго».



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