 

В Латвии отпустили задержанных русскоязычных журналистов

04.12.2020, 11:22, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗадержанные латвийскими спецслужбами русскоязычные журналисты отпущены под подписку о невыезде, сообщил один из задержанных, публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман.

«Нас отпустили под подписку о невыезде», – сказал он, передает РИА «Новости».

Накануне на русскоязычных сотрудников Baltnews и Sputnik в Латвии завели уголовные дела под предлогом нарушения режима санкций Евросоюза. К журналистам пришли с обысками, конфисковали технику и средства связи, запретив им покидать территорию республики. В то же время ряд СМИ сообщали о задержании журналистов.

В постпредстве РФ при ОБСЕ подчеркнули, что действиями в отношении сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия Рига грубо нарушает обязательств ОБСЕ по свободе слова. 



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Консул США в Гонконге назвал «трагедией» новый закон КНР о безопасности

12.11 / США пригрозили Китаю санкциями за «ликвидацию свободы Гонконга»

27.10 / Ургант посоветовал Бузовой взять пример с Нурмагомедова

17.11 / Трамп и Байден оценили новости о второй американской вакцине

06.08 / Euronews – от Франции до Якутии — сотни пожарных брошены на борьбу с огнём

16.11 / Новый iPhone SE Plus сможет конкурировать с недорогими смартфонами Xiaomi

20.07 / Третьякова поддержала легализацию секс-индустрии в Украине

09.11 / Обмеление океанов открыло бы огромные территории

13.07 / БДК «Вице-адмирал Кулаков» и подлодка «Орел» прибыли в Финский залив

17.09 / В мире: Немецкая армия берет на вооружение наследие Шмайссера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска