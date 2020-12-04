В Латвии отпустили задержанных русскоязычных журналистов

04.12.2020, 11:22, Новости дня

Задержанные латвийскими спецслужбами русскоязычные журналисты отпущены под подписку о невыезде, сообщил один из задержанных, публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман.

«Нас отпустили под подписку о невыезде», – сказал он, передает РИА «Новости».

Накануне на русскоязычных сотрудников Baltnews и Sputnik в Латвии завели уголовные дела под предлогом нарушения режима санкций Евросоюза. К журналистам пришли с обысками, конфисковали технику и средства связи, запретив им покидать территорию республики. В то же время ряд СМИ сообщали о задержании журналистов.

В постпредстве РФ при ОБСЕ подчеркнули, что действиями в отношении сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия Рига грубо нарушает обязательств ОБСЕ по свободе слова.