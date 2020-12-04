Гитлер осудил политику Холокоста

04.12.2020, 11:19, Разное

Победивший на выборах в региональный совет Намибии от партии СВАПО (Народная организация Юго-Западной Африки) Адольф Гитлер Уунона в интервью журналистам отметил, что не поддерживает политику своего знаменитого тёзки, а в ряде вопросов и вовсе осуждает.

– Не смотрите на моё имя, сегодня имя ничего не значит. Я думаю, меня так назвали родители из любви к немецкой культуре. В Намибии можно часто встретить немецкие имена. К политике Гитлера отношусь резко отрицательно. Я осуждаю Холокост! Так и запишите. Это недопустимо убивать людей по расовому и религиозному признаку, — заявил Гитлер.

Политик, пришедший на пресс-конференцию в деловом костюме от Calvin Klein, рассказал, что основной своей целью во время работы в парламенте видит создание приоритетных условий для коренных жителей Намибии.

– Всё в стране должно делаться для намибийцев, а не для потомков всяких колонизаторов. Пора бы им встать на колено перед нами, как, например, в Америке. Если они откажутся, то можно и отправить их в отдельную резервацию. Намибийцы — один из величайших народов и заслужили иметь привилегии на своей земле, — заключил Гитлер.