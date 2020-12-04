 

В РФ оценили угрозы Трампа блокировать военный бюджет США с санкциями против «Северного потока – 2»

04.12.2020, 11:08, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазин«В случае блокировки военного бюджета «Северный поток – 2» может быть спасен от санкций, а Пентагону придется резко сократить свои расходы. Но в современной истории США подобных прецедентов еще не было», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Так он прокомментировал намерение президента США заблокировать проект военного бюджета из-за упоминания в нем освобождения интернет-компаний от ответственности.

«В проекте военного бюджета на следующий год указываются различные санкции, в том числе – против «Северного потока – 2». Поэтому в случае блокировки бюджета из-за интернет-цензуры трубопровод может быть спасен от санкций, – сказал политолог-американист Малек Дудаков. – Но я думаю, что военный бюджет все же будет принят, и глава государства его подпишет».

По словам эксперта, действия Трампа действительно могут замедлить принятие военного бюджета. «В таком случае Конгресс США дождется прихода к власти Джо Байдена, и он подпишет документ. Но до того времени Пентагону придется резко сократить расходы. Или он может, к примеру, запросить денег у других ведомств, и существовать на эти средства до прихода Байдена», – полагает собеседник.

«Но я не припомню прецедентов, чтобы в современной истории США блокировались военные бюджеты, – отметил эксперт. – Потому заявление Трампа – это скорее политическая игра с элементами шоу. Президент пытается показать, что он боролся с цензурой в соцсетях, но ничего не смог с этим поделать».

Накануне президент США Дональд Трамп подтвердил, что заблокирует проект военного бюджета на 2021 финансовый год, поскольку в согласованном обеими палатами Конгресса проекте осталось упоминание об освобождении от ответственности интернет-компаний.

«Очень грустно за нашу страну. Выглядит так, что (глава сенатского комитета по делам вооруженных сил республиканец) Джеймс Инхоф не включит прекращение раздела 230 (закона об этике в сфере коммуникаций) в проект военного бюджета», – написал Трамп в Twitter. 

Он отметил, что это очень плохо для национальной безопасности США и честности выборов, поэтому он намерен наложить вето.

Ранее Трамп в очередной раз раскритиковал СМИ и соцсети, которые, по его словам, настроены против него, и призвал отменить ограничения на их ответственность за публикуемый контент.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / В Австралии от пожаров пострадало 3 млрд животных – исследование

10.10 / Очередной раунд дебатов между Трампом и Байденом отменен

04.08 / Аграрные компании всего мира схлестнулись за украинский чернозём

07.08 / Глава Пентагона обсудил вопросы безопасности с китайским коллегой

26.11 / Семьи в Югре смогут получить 600 тыс. рублей на погашение ипотеки

27.11 / Hürriyet Daily News – в Турции ожидают сокращение дохода от туризма на 70%

10.07 / Иск Нидерландов против РФ поступил в ЕСПЧ

02.09 / “Хотим мира, как никто другой”. Зеленский прокомментировал годовщину завершения Второй мировой войны

22.08 / Политика: США предлагают РФ вместо СНВ-3 принципиально новый договор

22.11 / Глава Кизлярского ОВД в Дагестане задержан по подозрению в организации убийства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска