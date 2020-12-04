В РФ оценили угрозы Трампа блокировать военный бюджет США с санкциями против «Северного потока – 2»

04.12.2020, 11:08, Новости дня

«В случае блокировки военного бюджета «Северный поток – 2» может быть спасен от санкций, а Пентагону придется резко сократить свои расходы. Но в современной истории США подобных прецедентов еще не было», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Так он прокомментировал намерение президента США заблокировать проект военного бюджета из-за упоминания в нем освобождения интернет-компаний от ответственности.

«В проекте военного бюджета на следующий год указываются различные санкции, в том числе – против «Северного потока – 2». Поэтому в случае блокировки бюджета из-за интернет-цензуры трубопровод может быть спасен от санкций, – сказал политолог-американист Малек Дудаков. – Но я думаю, что военный бюджет все же будет принят, и глава государства его подпишет».

По словам эксперта, действия Трампа действительно могут замедлить принятие военного бюджета. «В таком случае Конгресс США дождется прихода к власти Джо Байдена, и он подпишет документ. Но до того времени Пентагону придется резко сократить расходы. Или он может, к примеру, запросить денег у других ведомств, и существовать на эти средства до прихода Байдена», – полагает собеседник.

«Но я не припомню прецедентов, чтобы в современной истории США блокировались военные бюджеты, – отметил эксперт. – Потому заявление Трампа – это скорее политическая игра с элементами шоу. Президент пытается показать, что он боролся с цензурой в соцсетях, но ничего не смог с этим поделать».

Накануне президент США Дональд Трамп подтвердил, что заблокирует проект военного бюджета на 2021 финансовый год, поскольку в согласованном обеими палатами Конгресса проекте осталось упоминание об освобождении от ответственности интернет-компаний.

«Очень грустно за нашу страну. Выглядит так, что (глава сенатского комитета по делам вооруженных сил республиканец) Джеймс Инхоф не включит прекращение раздела 230 (закона об этике в сфере коммуникаций) в проект военного бюджета», – написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что это очень плохо для национальной безопасности США и честности выборов, поэтому он намерен наложить вето.

Ранее Трамп в очередной раз раскритиковал СМИ и соцсети, которые, по его словам, настроены против него, и призвал отменить ограничения на их ответственность за публикуемый контент.