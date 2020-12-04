 

Бомбардировщик США после отказа двигателя экстренно сел на авиабазе в Британии

04.12.2020, 11:08, Новости дня

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСтратегический бомбардировщик ВВС США B-52 совершил экстренную посадку на авиабазе Fairford в английском графстве Глостершир после того, как во время полета у него отказал один из двигателей, сообщили СМИ.

Как пишет газета Gloucestershire Echo, инцидент произошел в четверг вечером. Самолет, находившийся с миссией в районе Средиземного моря, направил сообщение о ЧП около 15 часов по местному времени (18 мск). По данным издания, у бомбардировщика из-за возгорания отключился один из восьми двигателей. Примерно через два часа, сделав несколько кругов над графствами Глостершир и Вустершир, самолет благополучно приземлился на семи двигателях, передает РИА «Новости».

Как отмечает издание, похожий инцидент произошел в Британии в сентябре. Тогда американский бомбардировщик B-52 вернулся на базу Fairford после того, как на борту самолета произошло ЧП. Причина происшествия не сообщалась.



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