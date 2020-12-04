Впервые за шесть лет: Цены на продукты питания установили рекорд

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04.12.2020, 10:50, Разное

В прошлом месяце впервые за шесть лет цены на еду установили рекорд. Так, среднее значение индекса продовольственных цен составляет 105 пунктов. Это на 3,9% выше, чем было в октябре. Подобная ситуация наблюдалась в декабре 2014 года.

Согласно данным ФАО, растительное масло подорожало на 14,5%. Стоимость зерновых также выросла – плюс 2,5%. Цены на сахар увеличились на 3,3%, а на мясную и молочную продукцию – на 0,9%.

В докладе отмечается, что прогноз по объему производства зерновых в этом году снизился. Несмотря на это, он все равно остается рекордно высоким – порядка 2,7 миллиона тонн. В 2019 году показатели были ниже на 1,3%.

Первой и очевидной причиной возникновения проблем в мировой продовольственной системе является пандемия коронавируса. Также обстановка становится тяжелой из-за конфликтов между странами, вредителей и неблагоприятных погодных условий.

Напомним, ранее россиянам предложили сэкономить на новогодних подарках из-за роста цен на салат “Оливье”. К декабрю 2020 года продукты, необходимые для приготовления этого блюда, существенно подорожали.



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