 

Джунгли Борнео ученые назвали вероятным источником следующей пандемии

04.12.2020, 10:48, Разное

Ученые полагают, что следующая пандемия «придет» из джунглей Борнео. Согласно исследованиям вырубка лесов вынуждает животных перемещаться и обустраивать новую зону обитания рядом с человеком, из-за этого риски переноса вирусов между видами возрастают в разы.
Так, чума или «черная смерть», из-за которой в XIV пострадала половина населения европейского континента, могла возникнуть из-за торговли. Из Азии в Европу поставлялись шкурки тарбаганов с блохами, переносившими чуму. По словам эпидемиологов, все крупные пандемии развиваются примерно одинаково, а ее главный критерий заключается в межвидовом обмене вирусами.

На сегодняшний день животные являются переносчиками более 700 000 вирусов, которые науке еще не удалось идентифицировать. Именно поэтому эксперты полагают, что животные, обитающие в джунглях Борнео, которые сейчас активно вырубают, могут носить в своем организме вирус, способный вызвать новую пандемию. В Университете Брауна установили, что с 1980 по 2010 год, когда вырубка джунглей шла наиболее скоротечно, до трех четвертей вирусов человеку передалось от животных, обитавших в дикой природе.



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