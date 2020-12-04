Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в реке Полежаевского парка в Петербурге

04.12.2020, 10:48, Разное

В Петербурге в реке, которая находится на территории Полежаевского парка, было обнаружено бездыханное тело мужчины. На место инцидента быстро прибыла оперативная группа. На трупе были обнаружены ножевые ранения.

На вид погибшему примерно 40-50 лет. Ножевые ранения были обнаружены в области груди. Рядом с местом инцидента полиция на нашла камер видеонаблюдения. Сотрудники правоохранительных органов направили ориентировку с описанием погибшего в территориальные отделения МВД.

По факту случившегося возбуждено уголовное делопроизводство. Его расследование продолжается, назначены все необходимые экспертизы.