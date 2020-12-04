В Калифорнии обнаружен третий «монолит» загадочного происхождения

04.12.2020, 10:49, Разное

В штате Калифорния (США) обнаружен еще один «артефакт», похожий на монолит из «Космической одиссеи». Ранее подобные объекты были обнаружены в штате Юта, а позднее в Румынии.

В последнее время непонятные структуры, похожие на монолиты, все больше обращают внимание общественности, которая пытается понять тайну их происхождения.

Американский монолит спустя несколько дней таинственно исчез, а позднее представители авиакомпании «Southwest Airlines» сообщили в соцсетях, что это их «артефакт», который якобы им понадобился для получения технической информации. Однако даже это не прояснило ситуацию, и загадок стало еще больше.

Возможно, третий обнаруженный в Калифорнии объект поможет ответить на все эти вопросы.

По словам очевидцев, обнаруженный на вершине горы Пайн объект, скорее всего, установлен совсем недавно. В высоту монолит составляет три метра, выполнен он из нержавеющей стали. На объекте просматриваются заклепки, которые, вероятно, фиксируют боковые панели. В отличии от монолита, обнаруженного в штате Юта, этот объект можно легко опрокинуть, если на него хорошенько навалиться.

Напомним, румынский монолит обнаружили 26 ноября на холме возле города Пьятра-Нямц в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава.