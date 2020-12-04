 

Радужный НЛО наблюдали над Сент-Джоном в Канаде

04.12.2020, 10:46, Разное

Невероятно красочный неопознанный летающий объект (НЛО) наблюдали в небе жители канадского города Сент-Джон. Очевидцам посчастливилось запечатлеть на смартфоны это невероятное зрелище.

Известный уфолог Скотт Уоринг дал свою оценку данной видеозаписи. На его взгляд это реальный НЛО, который, скорее всего, намеренно демонстрирует себя перед людьми.

Уоринг напомнил, что существуют «ультрафиолетовые» НЛО, которые часто наблюдают в районе горы Шаста (штат Калифорния), где, по мнению уфолога, может находиться древняя база «религиозных» пришельцев.

На полученном видео НЛО постоянно меняет свою форму. Уоринг сравнивает его форму с ангелом и делает предположение, что это на самом деле очень древний вид пришельцев, которые настолько сильно эволюционировали, что им даже не нужны летательные аппараты для путешествия по Вселенной. Причем, по мнению уфолога, они способны перемещаться как в пространстве, так и во времени.



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