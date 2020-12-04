 

Зеленский призвал жителей Кривого Рога выбрать мэра, которого город “давно заслуживает”

04.12.2020, 10:36, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей родного Кривого Рога ответственно отнестись ко второму туру выборов мэра и прийти на избирательные участки. Видеообращение опубликовано 3 декабря в Facebook на странице Офиса президента.

“Меня всегда волнует будущее моего родного города, в каком уголке страны я бы ни находился. В воскресенье, 6 декабря, состоится второй тур выборов городского головы. Вы выберете человека, которому на следующие пять лет доверите судьбу нашего города. Очень прошу вас отнестись к этому выбору ответственно, не лениться прийти на участки и наконец выбрать мэра, которого давно заслуживает Кривой Рог”, – сказал президент.

Зеленский посоветовал голосовать за кандидата, который любит город и будет заботиться “о каждом из его 126 километров”. 

“Давайте в этот день сделаем рекордную явку по стране. Пусть это будет символичная для нашего города цифра 95. Агитировать за кандидатов я не могу, но это не нужно. Вы люди умные, сами все знаете”, – резюмировал глава государства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/674701823405863/

Зеленский родился в Кривом Роге 25 января 1978 года. Его родители живут в этом городе.

В прошедшем 25 октября первом туре выборов мэра Кривого Рога 71-летний Юрий Вилкул набрал 46,27% голосов избирателей, информировал “Первый городской телеканал”. Во второй тур вышел также кандидат от партии “Слуга народа” Дмитрий Шевчик, набравший менее 26%. Кандидат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Константин Павлов занял третье место с 9,15% и во второй тур не попал.

12 ноября стало известно, что Вилкул третий раз за полтора месяца обратился за помощью к медикам из-за проблем с сердцем, ему сделали операцию. После этого Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура выборов.

Во втором туре,который состотся 6 декабря, будут соревноваться Шевчик и Павлов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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