 

Ани Лорак в объятиях Киркорова позировала на его семейном празднике

04.12.2020, 10:36, Новости дня

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак поделилась в Instagram снимками, сделанными на дне рождения дочери российского певца Филиппа Киркорова, Аллы-Виктории.

На празднике она появилась со своей девятилетней дочерью Софией, а коллега и друг исполнительницы Сергей Лазарев – с сыном Никитой. На фото также запечатлен сын Киркорова, Мартин.

“Замечательный, добрый, сказочный вечер! Спасибо, папа Филипп. С именинницей!” – написала Ани Лорак.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Киркоров в Instagram разместил ролик, в котором показал, как проходило празднование дня рождения его дочери. В числе прочих гостей поздравить девочку пришли телеведущий Андрей Малахов, продюсер Яна Рудковская, певцы Сергей Лазарев и Ольга Бузова. На сцену выходил отец Киркорова, болгарский певец Бедрос Киркоров. А в финале ролика Ани Лорак исполнила песню Happy Birthday.

“В первый зимний вечер мы собрались узким кругом, чтобы отпраздновать девятилетие моей принцессы”, – написал Киркоров.

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

У Филиппа Киркорова двое детей: Алла-Виктория и Мартин. Их рожала суррогатная мать. Дочь Алла-Виктория появилась на свет 26 ноября 2011 года, сын Мартин – 29 июня 2012 года.

Киркоров не женат. С 1994-го по 2005 год он жил в браке с российской певицей Аллой Пугачевой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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