Стало известно вероятное новое место работы Чубайса

04.12.2020, 10:14, Новости дня

Новое место работы Анатолия Чубайса может быть связано с сокращением углеродных выбросов в атмосферу и другими вопросами выполнения Парижского соглашения по климату, сообщили СМИ.

После увольнения из Роснано Чубайс может заняться вопросами изменения климата. О новом месте работы Чубайса объявят в ближайшие дни, сообщило издание The Bell со ссылкой на источники.

В каком именно статусе Чубайс будет курировать климат, источники не говорят. Один из них отмечает, что это не будет правительственная структура.

Один из собеседников издания уточнил, что в новом качестве Чубайс будет курировать ряд вопросов, связанных с борьбой с глобальным потеплениями и другими изменениями климата.

Отмечается, что он будет отвечать за широкий круг вопросов: от разработки плана мероприятий для исполнения Россией положений Парижского соглашения и других международных инициатив для сокращения выбросов CO2 до привлечения инвестиций.

Ранее госкорпорация Роснано опубликовала видеозапись с уходящим из дверей учреждения главой компании Анатолием Чубайсом, глава корпорации покинул здание под песню «Есть только миг».

В среду президент Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшему топ-менеджеру Ростеха Сергею Куликову возглавить Роснано. В четверг правительство утвердило директиву для избрания Куликова главой Роснано на пять лет вместо Анатолия Чубайса. Сам Чубайс в четверг сообщил, что 3 декабря – его последний день работы в компании.