Выявлена мошенническая схема с «долгами за ЖКХ»

04.12.2020, 10:14, Новости дня

Банк ВТБ выявил новую схему мошенников с использованием методов социальной инженерии. Теперь злоумышленники сообщают о якобы долгах за слуги ЖКХ, которые образовались за время изоляции, и просят их оплатить, сообщили в пресс-службе банка.

«ВТБ зафиксировал новые случаи социальной инженерии – мошенники сообщают клиентам о якобы возникших у них долгах по жилищно-коммунальным услугам за время изоляции в течение 2020 года и просят оплатить онлайн поддельные квитанции или предоставить сведения о ранее совершенных транзакциях, получая доступ к банковским счетам граждан», – передает ТАСС сообщение банка.

По данным ВТБ, несколько клиентов столкнулись с подобной схемой. Мошенники направили им сообщения с требованием оплатить возникшие долги по ЖКХ и со ссылкой для проведения транзакции, сумма не была фиксированной и варьировалась в среднем от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Если клиент игнорировал сообщения, мошенники звонили ему от имени якобы управляющей компании для проверки совершенных ранее в этом году платежей, убеждая в наличии «долга по квартплате». Выяснив способ оплаты и реквизиты карты, по которой проходил платеж, лжесотрудники предлагали совершить «тестовую транзакцию для проверки» и сообщить им код из направленного СМС-сообщения.

В ВТБ отмечают, что в этом году злоумышленники пользуются тем, что значительное число россиян находятся на изоляции или работают удаленно. Притом, что режим самоизоляции на всей территории РФ официально был отменен еще несколько месяцев назад, многие компании перевели своих сотрудников на дистанционный формат работы, из-за чего граждане в этом году гораздо чаще находятся дома.

Ранее во Владивостоке на фоне ЧС был зафиксирован новый вид мошенничества.