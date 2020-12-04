 

Королева Елизавета II попрощалась со своим любимым дорги Вулканом

04.12.2020, 10:02, Разное

Не так давно о смерти своего любимого пса Лупо объявили Кейт Миддлтон и принц Уильям, а теперь стало известно, что с четвероногим другом пришлось попрощаться и Елизавете II. Из жизни несколько недель назад ушла одна из ее любимых собак – Вулкан породы дорги, смеси вельш-корги и таксы, в 2018 году позировавшая со своей хозяйкой для журнала Vanity Fair. Причина смерти животного не известна. Вулкан скончался в Виндзорском замке и, по данным британского HELLO!, был похоронен на его территории. Теперь у Ее Величества Великобритании осталась лишь одна собака, тоже породы дорги – Кэнди. 

Елизавета II на обложке Vanity Fair 2018 года с корги Уиллоу, Холли и дорги Вулканом и Кэнди

Портрет Елизаветы II и ее корги и дорги – Уиллоу, Холли, Вулкана и КэндиКликните на фото для просмотра галереи

Елизавета II, как известно, – любительница собак. Первый корги был подарен тогда еще принцессе в 1944 году отцом. Большая часть питомцев, которые в дальнейшем жили во дворце, – потомки этой собаки. При дворе Елизаветы II жили в общей сложности больше 30 корги. В какой-то момент королева вывела новую породу – дорги: это произошло после того, как одна из ее корги закрутила роман с таксой Пипкин принцессы Маргарет. Так родились собаки по кличке Вулкан и Кэнди.

Последней корги Елизаветы II – 15-летней Уиллоу – не стало в 2018 году. А в 2015-м было объявлено, что больше королева разводить их не будет, так как не представляет, кто будет заботиться о корги, когда ее не станет. 

Собакам Ее Величества позволялось все что угодно: и присутствовать на встрече с премьер-министром Новой Зеландии…

…И на встрече со знаменитыми спортсменамиКликните на фото для просмотра галереи



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