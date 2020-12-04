Химики из России разработали антиоксидант для защиты от летальных доз радиации

04.12.2020, 9:54, Разное

Российские химики создали антиоксидант, защищающий от мощных доз радиации. Синтезированный ими белок PSH состоит из двух ферментов: человеческого пероксиредоксина и вырабатываемой бактериями супероксиддисмутазы.

По словам сотрудника отдела структурной биологии Курчатовского комлекса Петра Конарева, белок PSH удалось получить благодаря использованию оборудования НИЦ «Курчатовский институт». Так, пероксиредоксином богата антиоксидантная система человеческого организма, ее главной функцией является защита клеток от окислительного стресса. Фермент супероксиддисмутаза занимается деактивацией кислородных радикалов в организмах микроорганизмов и млекопитающих.

Белок PSH уже прошел доклинические испытания. Результаты показали, что организм животных, в который было введено данное вещество, получает эффективную защиту от мощных доз радиации, от которых при нормальных условиях существо могло бы погибнуть. Ученые предлагают использовать свою разработку для лечения радиационных поражений, в целях трансплантации органов или устранения ран, полученных в результате порезов или ожогов.