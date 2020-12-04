Эпоха вырождения

04.12.2020, 9:46, Разное

«Международная пилорама» вышла на международный уровень.

К Тиграну Кеосаяну слава пришла откуда не ждали. Правда, эта слава из разряда «попал под лошадь», а вот удастся ли нашему герою, как герою Ильфа и Петрова, «отделаться легким испугом» — покажет время.

Московский корреспондент британской газеты The Times был так поражен скетчем про Барака Обаму в последнем выпуске «Международной пилорамы», выходящей на федеральном канале НТВ, что написал об этом статью. Позже об этом написали и другие западные издания: Washington Post, Business Insider, The Sun.

На новеньких, впервые приобщившихся к «творчеству» некогда приличного «мальчика из хорошей семьи», нынешние его телевизионные «опыты» производят ошеломляющее впечатление.

Такого просто не может быть, это уже даже не дно и не то место, откуда снизу постучали, а зловонная выгребная яма, думают зрители-неофиты.

Но они просто других выпусков программы и ее скетчей не видели, хотя «сатирический проект, авторы которого в неповторимом стиле успешно смешивают политику и юмор» существует на НТВ уже четыре года и ничего особенно безобразного в выпуске, прославившем «Международную пилораму», нет. Все как обычно: убого, тупо, глупо и главное — категорически не смешно. Стыдно — да. Но не ведущему, и не авторам, а тем, кто имеет несчастье своими глазами увидеть очевидные признаки вырождения как самого жанра политической сатиры и юмора на ТВ, так и представителей нынешнего «истеблишмента», духовных маяков и властителей дум.

На фоне «МП» «Аншлаг» и «Кривое зеркало», прежде считавшиеся апофеозом пошлости, кажутся тонкими штучками для истинных ценителей смешного, хотя их участники юмор с политикой и не мешают.

Муж, невовремя вернувшийся из командировки, неверная жена, любовник в шкафу — вот их вечные темы, и, право, это в любом случае безобиднее, чем скетчи и шутки в «Международной пилораме».

В последнем выпуске, поднявшем «МП» на международный уровень, тоже много всякого, кроме пародии на Обаму, однако авторы публикаций в западной прессе были ошарашены прежде всего именно пародией.

Поводом для глумления, вызвавшего оторопь у политкорректных западных журналистов, стала книга мемуаров бывшего президента США. Прежде, чем выйти на связь с актрисой, изображающей Обаму, Кеосаян сострил, сам давясь от смеха: «Закончил в подъездах ссать (так!!! — И. П.), значит, время свободное появилось». А затем уже представил «автора» — «темную страницу американской истории Барака Обаму». В кадре появилась кривляющаяся актриса с измазанным черной краской лицом и, карикатурно (а-ля африканский танец) приплясывая, исполнила припев из российского хита прошлых лет «Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец». На вопрос ведущего «До вас никто из ваших родственников не писал книги?» сей персонаж, коверкая язык, ответил: «Никто из моих родственников вообще не умел писать». Следом прозвучали изысканные строчки в стиле рэп: «Был простой малый Барак Обама, / За него голосовал весь штат Алабама».

Журналист The Times не только описывает увиденное, поразившее его до глубины души, но и напоминает:

«Газпром», которому принадлежит канал НТВ, — главный спонсор Лиги чемпионов, и подобное расистское высказывание может поставить в неловкое положение УЕФА.

Представитель организации FARE («Футбол против расизма в Европе»), партнера УЕФА в организации антирасистских кампаний, пояснил корреспонденту британского издания: «Газпром» должен сделать заявление и дать гарантии, что подобные расистские эскапады на телеканале, которым он владеет, больше не повторятся. Газпром сначала отказался от комментариев, а позже его представитель Сергей Куприянов отреагировал одной фразой — что-де Газпром не участвует в редакционной политике НТВ.

Помимо этого газета направила запрос главному редактору международного канала RT (и по совместительству жене Кеосаяна) Маргарите Симоньян, которая не отрицает своего участия в «Международной пилораме» в качестве ее креативного продюсера и автора сценария: «Не портит ли это международный имидж RT?»

Симоньян, в отличие от лаконичного «Газпрома», ответила развернуто: «Как человек, являющийся частью этнического меньшинства в России, Тигран регулярно в эфире шутит над своим большим "этническим носом" и своей (моей) принадлежностью к "черным" (погуглите, если не знаете, какие этнические группы называют "черными" в России). Неспособность "Таймс" понять нюансы разнообразных этнических особенностей и попытки издания перенести родовые травмы англосаксонского мира на мир, в котором подобных несправедливостей не было, являются нагляднейшими признаками многовекового расистского империализма. Расизм просто сменил цвет».

В общем, если по-простому, сам дурак. Как и почему шутки над собственным «большим этническим носом» оправдывают безобразные расистские выпады ее супруга в адрес представителей иных этнических групп — осталось непроясненным. Прямой вопрос о репутационном вреде для RT от подобного рода «шуточек» тем более повис в воздухе.

Впрочем, одним расистским скетчем «Международная пилорама» не ограничилась. Были и другие — с тем же душком: «У нас в стране нет ненависти к неграм (так!!! — И. П.), потому что русские больше всего благодарны двум черным — А.С. Пушкину и нефти»; «А скоро футбольные матчи вообще не будут проводиться — просто будут присуждать победу команде, в которой больше негров».

В том же выпуске Кеосаян в свойственном ему «неповторимом» стиле прокомментировал встречу Путина с послами: «На этой неделе президент принимал тех, кого послали другие». Про национальные одежды диппредставителей арабских государств высказался в том духе, что один пришел на прием с полотенцем на голове из гостиничного номера, а другой намотал на себя целую простыню с пододеяльником. Отсутствие рукопожатий и дистанцию между Путиным и дипкорпусом объяснил так: «Этика этикой, но не хватало еще от этих послов заразы заморской подхватить».

Здесь же, буквально невзирая на лица, прошелся по участникам саммита большой двадцатки. «Судя по внешнему виду японца, он много курил. А курил он потому, что переживал из-за Курил»; «Судя по плитке на стене, кореец толкал речь из туалета в торговом центре»; «Макрон был, как всегда, прекрасен — напомажен и надушен»; «Судя по звездам на стене, Эрдоган сидел на фоне пустой бутылки с коньяком»; «Саудовский король надел защитную маску на голову. На ошибку ему никто не указал, потому что по старинной саудовской традиции люди, которые указывают на ошибку, долго не живут»; «Меркель по традиции пришла на саммит в изящном пиджаке своего деда».

Зато Путин, которого Кеосаян вслед за супругой называет уважительным словом «Начальник», всегда красавец и герой: «В какой-то момент Начальник так демонстративно сжал кулак, что у остальных сжалось кое-что другое». Иными словами, наш лучше всех!

Ирина Петровская

Обозреватель «Новой»