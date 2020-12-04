 

Кулеба назвал пять приоритетов Крымской платформы

04.12.2020, 9:32, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3 декабря назвал пять приоритетов Крымской платформы в рамках 27-го заседания Совета министров иностранных дел. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В мероприятии “Международный ответ на оккупацию Крыма: следующие шаги” приняли участие более 150 делегатов. Глава МИД Украины проинформировал об актуальной ситуации в Крыму и обратил внимание на обострение проблем, вызванных временной оккупацией: массовые нарушения прав человека и норм международного гуманитарного права, угрозы вследствие милитаризации полуострова и прилегающих акваторий, уничтожение природного и культурного наследия, отмечено в релизе.

“Во-первых, безопасность, включая свободу мореплавания. Во-вторых, обеспечение эффективности санкционных ограничений против государства-агрессора. В-третьих, защита прав человека и международного гуманитарного права. В-четвертых, защита образовательных, культурных, религиозных прав. В-пятых, преодоление негативного влияния временной оккупации Крыма на экономику и окружающую среду”, – перечислил приоритеты министр.

Кулеба сказал, что Украина будет приветствовать участие лидеров стран – участников мероприятия в учредительном саммите Крымской платформы, которая пройдет в Киеве в 2021 году.

Участники мероприятия поддержали украинскую инициативу по созданию Крымской платформы и подтвердили позицию своих стран по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. 

Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано на 2021 год в Киеве.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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