 

Российской вакцины от COVID-19 не существует – Степанов

04.12.2020, 9:42, Новости дня

Российской вакцины от коронавирусной инфекции не существует, заявил 3 декабря в эфире телеканала “Украина 24” министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

“По российской вакцине – я говорил неоднократно, что не существует на сегодняшний день российской вакцины. Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, которая не прошла третью стадию [испытаний] – то не о чем говорить. Третья стадия – самая большая, при которой испытывается вакцина, в том числе с точки зрения ее безопасности”, – сказал он.

По словам министра, Украина ведет переговоры о закупке американской вакцины.

“Я постоянно встречаюсь с нашими послами, мы поднимали вопросы вакцинации, в том числе меня интересовал вопрос покупки вакцин в американских компаниях и находящихся на третьей стадии клинических испытаний, это прежде всего Pfizer и Moderna, с которыми мы ведем переговоры”, – объяснил Степанов.

В октябре он говорил, что речь о покупке российской вакцины не идет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. 

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции – “Спутник V” – президент РФ Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. 

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась. В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

У 14% волонтеров, привитых вакциной “Спутник V”, в ходе исследований проявились побочные эффекты.

6 октября нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук на встрече с Путиным сказал, что, находясь в аннексированном Крыму, сделал прививку российской вакциной “Спутник V”, манипуляцию провели также его жене и сыну. Нардеп предложил рассмотреть возможность попадания этой вакцины в Украину. Путин ответил, что это возможно.

Президент Украины Владимир Зеленский обращение Медведчука к Путину назвал циничным. “Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых. Поэтому не советую очень верить в предвыборные “инициативы” отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными препаратами”, – заявил глава государства. 

14 октября в России объявили о регистрации второй вакцины “ЭпиВакКорона”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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