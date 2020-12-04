Казаки перессорились из-за мест в Совете Федерации

04.12.2020, 9:37, Разное

Решение о закреплении за казачеством шести мест в верхней палате российского парламента породило распри в казачьих рядах. Казачьи формирования спорят, кому достанутся мандаты сенаторов.

Согласно поправкам к Закону о Совете Федерации, в Совфеде будут заседать один кубанский казак, один донской, один уральский, один дальневосточный, а также два петербургских. При этом казачьих обществ в каждом регионе больше, чем одно. Кому из них должен достаться мандат, закон не проясняет.

Казаки с пониманием отнеслись к тому, что петербургское казачество получило два места в Совфеде. Санкт-Петербург – родной город Президента России и местное казачество много сделало для его поддержки. Однако непонятно, почему, например, у Дальневосточного казачества мандат лишь один. Оно представляет собой пять разных казачеств – амурское, якутское и другие. И в каждом из них до 12 организованных казачьих сообществ, враждующих между собой. Кубанские казаки также требуют больше мест в Сенате. Они ссылаются на свою роль в победе над коронавирусной инфекцией летом 2020 года и помощь в организации голосования за поправки к Конституции.

Полиция и армия в казачьих регионах готовятся предотвращать кровавые столкновения между группировками казаков. Драться есть, за что. Мандат сенатора – это не только политическое влияние, но и зарплата, равная министерской, огромная надбавка к пенсии, бесплатный транспорт, элитное жильё и командировки в бизнес-классе. Заработать такие деньги трудом очень сложно.

Наблюдатели полагают, что Совфед, бросая мандаты в котёл казачества, планирует выявить наиболее сильные казачьи формирования, чтобы в грядущие неспокойные времена делать на них ставку.