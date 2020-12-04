 

Дональд Трамп подписал указ о возведении стены вокруг Белого дома

04.12.2020, 9:37, Разное

Будущая стена должна будет защитить Белый дом и самого Трампа от посягательств «демократов» на его жизнь и власть.

Президент США подчеркнул, что стена будет временным сооружением и сохранится до тех пор, пока голоса на выборах не будут пересчитаны в его пользу.

– Я не Джордж Буш-младший и прекрасно понимаю, что происходит. А происходит вот что. У меня хотят украсть победу на этих выборах и мое президентство. Спящий Джо подтасовал почтовые бюллетени в свою пользу и вся Америка с радостью проглотила эту ложь. Ради свободы и демократии я не могу пойти на поводу у этого старого маразматика. Я уже дал своему сыну Бэррону винтовку М-16 и велел охранять наш задний двор, потому что больше не доверяю Секретной службе. Сегодня начинаются работы по возведению стены вокруг моей резиденции. Стена будет такой же, что и на границе с Мексикой, но только в три раза выше, чтобы ни один вшивый демократ не смог перемахнуть через нее. Ежедневно я буду совершать облет окрестностей на своем вертолете «Апач» и если замечу хоть одного представителя Демпартии в 10 метрах от забора, то мерзавцу крепко не поздоровится, – заявил Дональд Трамп.

Помимо самой стены вокруг нее будет расположена система ДОТов, минные поля, установки ПВО «Патриот» и дистанционно управляемые пулеметы «Вулкан». Проект планируется закончить до 20 января 2021 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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