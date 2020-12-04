В Ярославской области количество вакансий для медиков выросло в 4 раза в сравнении с февралем

04.12.2020, 9:36, Новости

Теги: Здравоохранение, Работа

Количество вакансий в медицинской сфере продолжает расти по всей стране.

Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика» в Ярославской области и выяснили, какие специальности востребованы больше всего.

После падения спроса на врачей в мае – на 40% по отношению к февралю, на рынке фиксировался стабильный прирост вакансий. В ноябре 2020 года в Ярославской области количество предложений о работе в профобласти выросло более, чем в четыре раза по сравнению с февралем.

На каких специалистов наибольших спрос?

Больше всего в ноябре востребованы лечащие врачи (36% от всех размещенных вакансий в сфере), младший и средний медперсонал (19%) и врачи-эксперты (18%). Средняя предлагаемая заработная плата в сфере медицины и фармацевтики в Ярославской области в ноябре была на уровне 40,5 тысяч рублей.

Кто выходит на рынок труда?

За три осенних месяца активнее всего в сфере «Медицина, фармацевтика» искали работу представители младшего и среднего медперсонала (23% от общего количества всех размещенных резюме), медицинские представители (14%), провизоры (13%), лечащие врачи (13%). Конкуренция среди медицинских специалистов и фармацевтов в Ярославской области в октябре составила 1,4 человека на место, при комфортном уровне 5-6 человек.

Зарплатные ожидания осенью этого года у соискателей региона в сфере «Медицина и фармацевтика» находятся на уровне 35 000 рублей.