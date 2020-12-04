Boeing 747 повторно вынужденно сел в Новосибирске

04.12.2020, 9:20, Новости дня

Самолет Boeing 747 авиакомпании Cargolux Airlines International в пятницу второй раз совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за срабатывания датчика неисправности шасси, сообщил источник в авиационных кругах.

«После вылета в Китай опять сработал датчик шасси. Самолет вернулся обратно в аэропорт, посадка прошла штатно», – передает источник РИА «Новости».

Ранее источник в авиакругах рассказал, что самолет эксплуатируется Cargolux Airlines International (грузовая авиакомпания Люксембурга).

Напомним, в четверг грузовой самолет Boeing 747 совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. В результате инцидента никто не пострадал.