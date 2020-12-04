 

Мнение: Переговоры Китая с Талибаном

04.12.2020, 9:06, Разное

По мотивам встречи https://colonelcassad.livejournal.com/6368560.html российского посла Холова с делегацией Талибана в Катаре.
Помимо переговоров с Россией, глава политического бюро Талибана провел переговоры с китайским послом в Катаре.
Стороны обсудили вопросы политического урегулирования в Афганистане, вывода американских войск и прекращения войны.
Согласно утечкам, Талибан высказывает заинтересованность в том, чтобы после окончания войны, Китай инвестировал в восстановление афганской экономики. Китай на этот счет пока занимает крайне осторожную позицию, не беря на себя каких-то обязательств до окончания войны. На 2020-й год Афганистан в инициативу "Один пояс – один путь" по понятным причинам не входит. В то же время, те страны, которые в эту инициативу подписались, могут получить миллиарды или даже десятки миллиардов долларов китайских инвестиций.


Кроме того, 30 ноября делегация Талибана провела переговоры с послом Ирана в Катаре.
Отношения Ирана и Талибана достаточно сложны и большую часть Афганской войны это был скорее холодный нейтралитет. Но в последние годы, наметилось некоторое потепление отношений.


Переговоры Талибана с послом Индонезии в Катаре.


Переговоры Талибана с делегацией афганского правительства. До мира пока далеко. Пока что согласуют условия дальнейших переговоров.

Как не трудно заметить, в текущих реалиях Талибан является террористической организацией на грани международной легитимизации. Послы великих держав не стесняются вести с Талибаном прямые переговоры (Катар фактически предоставляет Талибану дипломатическую площадку, через которой он добивается легитимизации и исключения из списка террористических организаций), потому что все понимают, что Талибан будет играть большую роль в послевоенном Афганистане, а значит на повестке стоит вопрос, чем Талибан заплатит за международное признание. На исходе 90х платой был обвал производства героина и сокращение маковых посевов.

"Правительство не ведет переговоров с террористами. Если только это не Талибан" (с)

Источник: Colonel Cassad



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