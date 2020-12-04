 

Электронное образование приведет к национальной катастрофе – Никита Михалков

04.12.2020, 9:02, Разное

Дистанционное обучение раскритиковал режиссер Никита Михалков. В обращении к Всероссийскому родительскому собранию он отметил, что цифровой формат не должен становиться обязательным. По мнению автора передачи “Бесогон ТВ”, в стране уже наблюдается кастовость.

То, чем должны наслаждаться и получать бесплатно, становится привилегией платежеспособных граждан, считает режиссер. Также он подчеркнул, что живое общение с преподавателем – это уже редкость.

Михалков пояснил, что выступает за прогресс, но в данном случае необходимо найти баланс. Нужно понять, что и как учить, заметил Никита Сергеевич. По словам режиссера, формирование новой системы образования по методичке сторонников глобализма в итоге обернется национальной катастрофой.

Против дистанционного обучения также выступают писатель Захар Прилепин, актеры Иван Охлобыстин и Владимир Меньшов. Их мнение разделяют делегаты на Всероссийском родительском собрании, которые предложили запретить электронное образование, отказаться от Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и вновь ввести в в школе трудовое воспитание.



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