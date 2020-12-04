 

В Москве пьяный водитель протаранил ворота храма

04.12.2020, 9:02, Разное

В Храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, расположенном в Малом Предтеченском переулке в центре Москвы, сработала сигнализация. Тревогу поднял из его работников после того, как ворота храма протаранил автомобиль, передает телеканал “360”. За рулем находился 45-летний житель Москвы. Очевидцы рассказали, что он очень неуверенно стоял на ногах. Кроме того, от мужчины исходил сильный запах алкоголя. Известно, что ранее его уже несколько раз лишали прав за управление автомобилем в пьяном виде. Нарушителя передали полиции.



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