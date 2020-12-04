 

Ученые назвали нормализующую сахар в крови ягоду

04.12.2020, 9:00, Разное

Финские исследователи рассказали о ягодах, способных нормализовать сахар в крови. Специалисты рекомендуют людям, страдающим от диабета, после каждого приема пищи употреблять небольшую горсть черной смородины.
Исследованием черной смородины занимались сотрудники Университета Восточной Финляндии. Они пришли к выводу, что все ягоды черного цвета, включая смородину, богаты антоцианами (полифенольное соединение). Поэтому черную смородину можно употреблять с сахаром, не опасаясь причинить вред здоровью.

Эксперты отметили, что антоцианы обладают свойством ослабления реакции глюкозы в крови, когда в нее попадает сахар. Из-за взаимодействия с ферментами полифенольные соединения, оказавшиеся внутри организма, замедляют всасывание глюкозы, позволяют успешно бороться с воспалениями и уменьшают окислительный стресс.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Виктория Боня начала слышать голоса по ночам

30.08 / Мнение: И что же такого мы сделали феминисткам?

27.06 / Мнение: Политкорректы требуют цензуру в соцсетях. Долой Кока-Колу

07.10 / В “Союзмультфильме” сообщили о разработке фильма про Чебурашку

05.08 / Врач Сергей Агапкин назвал три полезных продукта для восстановления суставов

10.08 / Карантин вместо вечеринки на 60-летие: Антонио Бандерас заразился коронавирусом

11.11 / Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались по видеосвязи с военнослужащими и их семьями

28.08 / Доктор Мясников назвал реальное число заболевших коронавирусом в России

14.10 / Меган Маркл вновь вышла в эфир: “Нужно принимать лучшее решение для своей семьи, даже если кому-то оно не кажется таковым”

16.10 / С нового года Армения вводит эмбарго на турецкие товары

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска