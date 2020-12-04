Ученые назвали нормализующую сахар в крови ягоду

04.12.2020, 9:00, Разное

Финские исследователи рассказали о ягодах, способных нормализовать сахар в крови. Специалисты рекомендуют людям, страдающим от диабета, после каждого приема пищи употреблять небольшую горсть черной смородины.

Исследованием черной смородины занимались сотрудники Университета Восточной Финляндии. Они пришли к выводу, что все ягоды черного цвета, включая смородину, богаты антоцианами (полифенольное соединение). Поэтому черную смородину можно употреблять с сахаром, не опасаясь причинить вред здоровью.

Эксперты отметили, что антоцианы обладают свойством ослабления реакции глюкозы в крови, когда в нее попадает сахар. Из-за взаимодействия с ферментами полифенольные соединения, оказавшиеся внутри организма, замедляют всасывание глюкозы, позволяют успешно бороться с воспалениями и уменьшают окислительный стресс.